Le PDG de Système U "choqué" par la "provocation" de Michel-Édouard Leclerc

publié le 28/09/2017 à 20:12

Michel-Édouard Leclerc, le président du groupe éponyme, affirme jeudi 28 septembre sur son blog, que certains industriels et des distributeurs préparent, en marge des États généraux de l'alimentation, une hausse des prix alimentaires de 5 à 15% pour le consommateur "sous prétexte d'aider les agriculteurs". "C'est un mensonge", sur notre antenne le PDG du groupement coopératif Système U.



"Moi, j'essaye de faire en sorte que les prix soient responsables et que ce ne soient pas des prix prédateurs. Cela ne veut pas dire pour autant que l'on va augmenter les prix de 15%. Qui a dit ça ?", s'énerve Serge Papin. Et le Vendéen d'expliquer avoir été mandaté par Emmanuel Macron "pour faire en sorte que la rémunération des agriculteurs soit meilleure" et "pour éviter tous les dépôts de bilan de la ferme France". "On va y arriver", assure-t-il.

Un compromis est en train d'être dégagé entre toutes les parties prenantes, à savoir les producteurs et la "quasi-majorité des distributeurs". Cette hausse des prix qui découle de ce compromis n'impactera pas la Caddie moyen, promet Serge Papin bien conscient du pouvoir d'achat des Français. Ce dernier fustige donc "la provocation" de Michel-Édouard Leclerc faite au nom de la "com'" : "Il veut se parer des plumes de la vertu de celui qui défendrait seul le pouvoir d'achat".