publié le 27/07/2016 à 11:41

Jean-Marc Janaillac, le PDG du groupe Air France KLM a pris ses fonctions il y a trois semaines et se heurte à une grève des hôtesses et des stewards. Ils s'opposent au renouvellement de l'accord d'entreprise fixant notamment les règles de rémunération, de travail et de carrière. Ce mercredi 27 juillet, près de 13% des vols sont annulés. La grève va se prolonger sur une durée d'une semaine et doit se finir le 2 août.



Un mouvement social qui intervient en plein chassé-croisé. Interrogé par Le Figaro, le PDG a tenu à faire son mea-culpa aux clients : "Je veux leur présenter les excuses du Groupe et les assurer de la totale mobilisation des équipes pour limiter les désagréments." Il regrette d'autant plus cette grève qu'elle intervient à une "période de l'année qui est très importante économiquement" pour la compagnie. Ce mouvement traduit aussi selon le dirigeant un "manque de confiance" entre les syndicats et la direction.