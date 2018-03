Le Noël cauchemardesque des natalophobes

publié le 26/12/2016 à 10:57

Ouf, Noël est passé ! C'est ce que doivent se dire les "natalophobes". Ce matin dans son édito, Sébastien Lacroix du journal l'Union a une pensée pour ceux qui sont allergiques à Noël : les natalophobes. Ne croyez pas que le phénomène soit anecdotique, plus d'un Français sur trois se dit natalophobe écrit l'éditorialiste. Autrement dit : tout plutôt que d'endurer le réveillon familial.



Ces rituels savamment orchestrés les plongent dans la perplexité. Sébastien Lacroix ajoute : les vrais natalophobes sont souvent capitellophobes : ils détestent les cadeaux, et les plus atteints souffrent en prime de placomusophobie, pathologie plus rare qui se manifeste par une répulsion face aux bouchons de champagne. allez... Une fois passé le jour de l'an, ils seront à peu près tranquilles pour 11 mois !

Les joueurs de foot de l'équipe de Montpellier au régime

Gare aux excès pendant les fêtes. Les footballeurs de Montpellier sont passés sur la balance avant de partir en vacances, et ils seront pesés au retour. Pour chaque gramme de plus sur le pèse-personne, c'est 1 euro d'amende. Calcul rapide : 1kg équivaut donc à une amende de 1000 euros ! L’entraîneur Frédéric Hantz ne transige pas sur la condition physique. "On essaie de ne pas trop abuser du foie gras", raconte le gardien Jonathan Ligali. Le préparateur physique a également passé des consignes : deux à trois footings pendant la semaine. Le journal l'Équipe rappelle que l'été dernier, l’entraîneur a déjà testé cette méthode radicale. Apparemment, aucun joueur n'avait dû mettre la main à la poche. Mais il n'y a pas de réveillon en juillet !

Le monde Trump en 25 tweets

Donald Trump lui, est le champion du tweet. Un adepte du message court en 140 signes sur le réseau social twitter. Dans les tout premiers jours qui ont suivi son élection, il avait semblé s'assagir. Mais très vite, note le journal l'Opinion, il a repris ses habitudes de commenter l'actualité nationale et internationale via Twitter, sans filtre, comme il l'a fait toutes ces dernières années. L'Opinion propose donc un décryptage des positions du futur président, puisque pour l'instant c'est sa manière de s'exprimer. Exemple jeudi 22 décembre : dans un court message, il écrit vouloir "renforcer et accroître la capacité nucléaire des États Unis tant que le monde n'aura pas retrouvé la raison." Les détracteurs de Trump s'inquiètent. Il est dangereux d'aborder dans de si courts messages, une politique qui est nuancée, complexe et qui affecte chaque individu sur la planète. La NSA s'inquiète aussi : l'agence nationale de sécurité est chargée de la protection des systèmes de communications du président. Pour l'instant, Donald Trump utilise un smartphone classique. Il n'est pas à l'abri de voir son compte twitté hacké, piraté et des tweets postés à son insu... Qui pourraient déclencher des crises ! Les services de sécurité de la maison blanche espèrent limiter les risques en proposant au futur président des téléphones sécurisés. Plusieurs téléphones, chacun destiné à une tache particulière, pourraient lui permettre de s'en servir pour communiquer avec son administration, avec sa famille et pour tweeter.

Quel est le rôle de la France envers le jihadistes de l'Etat Islamique ?

À lire ce lundi 26 décembre : l'enquête de Libération sur les zones d'ombre de la guerre contre l'État islamique (EI). Le quotidien s'interroge sur comment la France tue ses jihadistes en Syrie et en Irak. Question de Libération : Paris pratique-t-il une politique d'assassinats ciblés ? Est-ce légal ? Dans son édito intitulé "Permis de tuer", Laurent Joffrin explique : "Dans le droit international, il est légitime de tuer des soldats ennemis, mais il est interdit d'abattre un meurtrier individuellement désigné". L'enquête explique en haut lieu que les terroristes français tués en Syrie et en Irak se trouvaient de manière plus ou moins fortuite près d'une cible de bombardements légale, comme un camp d'entrainement ou un centre de commandement. Une politique de non dit, car admettre que des individus sont précisément ciblés serait s'exposer à un risque de plainte de leurs familles devant la justice.

Les coups de foudre entrent pour la première fois au livre des records.

l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM), a homologué l'éclair le plus long en distance. Il a parcouru 321 kilomètres : c'était aux États Unis, dans l'Oklahoma le 20 juin 2007. L'organisation a aussi mesuré l'éclair le plus long en temps : près de 8 secondes, c'était en région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 30 août 2012. Ce ne sont pas des phénomènes récents, parce qu'il a fallu aller de vérification en vérification, de contre-vérification en contre-vérification raconte ce matin le Figaro. Pour certifier ces records, l'OMM n'a pas lésiné : 15 experts venus de 8 pays, assistés d'une multitude de spécialistes pour analyser les relevés électromagnétiques. Tous ces travaux ont changé la vision scientifique sur les éclairs. Avant, ils étaient définis comme des décharges électriques de moins d'une seconde. Maintenant il faut parler d'une série de processus électriques s’enchaînant en continu et qui peuvent parcourir de bien plus grande distance que ce que l'on croyait. Améliorer la détection et le suivi de la foudre aidera à augmenter la sécurité de tous, disent les experts. Les gros orages peuvent générer plus de cent éclairs à la minute. Un seul coup de foudre sur quatre touche le sol.

La marche impériale de Star Wars pour une messe de Noël

Dans l'église Notre-Dame-en-Saint Melaine de Rennes, c'était la guerre des étoiles samedi 24 décembre. Aujourd'hui, en France raconte que le prêtre de la paroisse, le Père Nicolas Guillou a fait retentir l'air de la marche impériale de Star Wars pendant la messe de Noël. Le prêtre a puisé son inspiration dans le film pour proposer aux fidèles une homélie sur le thème : l'étoile de la mort (en référence à Dark Vador) contre l'étoile de la vie, l'étoile du berger au-dessus de la crèche où Jésus est né. Le curé a même dégainé un sabre laser, mais petit raté : il n'avait plus de pile. Peut-être que cette petite mise en scène pour le moins originale aurait pu dérider quelques natalophobes.