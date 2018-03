publié le 12/03/2018 à 21:33

L'édito de Jacques Pradel

Quatre ans après la disparition mystérieuse du boeing 777 de la Malaysia Airlines qui assurait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin, personne ne peut encore dire avec certitude ce qui est arrivé. Comment un avion transportant 239 personnes a-t-il pu se volatiliser ainsi ? Ghislain Wattreloos qui a perdu dans ce drame son épouse et deux de ses enfants ne croit pas aux explications officielles. Pour lui ce sont des mensonges, des mensongse inventés les 8 et 9 mars 2014. Mais il est aussi persuadé que des gens savent ce qui s’est passé.





Nos invités

Ghyslain Wattrelos, ingénieur des mines. Il signe « Vol MH370 – Une vie détournée » co-signé avec Gaëlle Legenne paru le 28 février 2018 chez Flammarion.

Gilles Diharce, opérateur du contrôle aérien au sein du ministère de la Défense depuis 14 ans. Passionné par la sécurité aérienne, il a enquêté sur la plus grande énigme aéronautique contemporaine, il est l’auteur d’un livre-enquête« Le mystère du vol MH 370 – Autopsie d’une disparition » paru chez JPO éditions en septembre, Pierre Julien, journaliste RTL spécialiste aéronautique.