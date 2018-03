publié le 30/08/2016 à 10:13

Le Medef fait sa rentrée et s'invite dans la campagne présidentielle

Quelles réformes pour redresser l'économie française? Quelles mesures pour soutenir les entreprises et améliorer leur compétitivité?



Le Medef ouvre aujourd'hui sa 18ème université d'été, où défileront plusieurs candidats aux primaires, avec la volonté de s'immiscer dans le débat électoral, à neuf mois de la présidentielle.



Alors que le pays peine à sortir du marasme économique, "les candidats à la présidentielle devraient avoir un objectif et un seul : retrouver une croissance forte et le plein emploi", a plaidé Pierre Gattaz dans Les Echos.

"Quand je dis forte, c'est une croissance durablement au-delà des 2%, idéalement à 3%, et un taux de chômage ramené à 6%", a-t-il précisé.

Le patron des patrons fixe pour objectif la création de deux millions d'emplois lors du prochain quinquennat.



Il avait déjà promis au début du mandat de François Hollande la création d'un million d'emplois, en échange du pacte de responsabilité, un vaste dispositif d'allègements de charges pour les entreprises devant peser à terme 41 milliards d'euros par an, mais cet objectif n'a finalement pas été atteint.

Le rachat de l'OM est-il une bonne nouvelle pour le football français ?

L'Olympique de Marseille prend l'accent américain avec son nouveau patron, l'homme d'affaires Frank McCourt, dont le nom et l'alléchant projet "OM champion project" ont été dévoilés lundi, après de longs mois de flou.



Fin du feuilleton. Marseille découvre enfin le futur patron chargé de relancer un OM moribond, attendu comme le loup blanc depuis l'annonce en avril par Margarita Louis-Dreyfus qu'elle vendait son club.



Il lui faudra encore finaliser le contrat dans ses moindres détails, ce qui peut prendre "un à trois mois" selon l'entourage de la future ex-actionnaire, qui avait hérité du club à la mort de son mari, Robert Louis-Dreyfus, en 2009.



Ex-propriétaire du club de baseball des Los Angeles Dodgers, qu'il a revendu 2,15 milliards de dollars en 2012, McCourt est entré en négociations exclusives avec Margarita Louis-Dreyfus.



"Le processus est en cours", a précisé l'homme d'affaires, à la tête d'une entreprise familiale spécialisée dans les investissements.



Mais "la réalisation de la transaction" attendra encore "d'ici la fin de l'année", a-t-il expliqué, en anglais, lors d'une conférence de presse à la mairie de Marseille

.

Aucun montant n'a été divulgué pour ce rachat, sur lequel le comité d'entreprise de l'OM doit encore être consulté.



Margarita Louis-Dreyfus, souvent désignée par ses seules initiales "MLD", garde 5% de l'actionnariat, car "ma famille ne peut pas s'imaginer sans le club", a-t-elle précisé.





Le rachat de l'OM est-il une bonne nouvelle pour le football français



? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

