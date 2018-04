On refait le monde

Nicolas Jacquard , journaliste au Parisien, envoyé spécial en Russie à Irkoutsk (à l’est du lac Baïkal) et Angarsk (à l’Est de Moscou au sud de la Sibérie), Vladimir Fédérovski a été diplomate, interprète de Brejnev et conseiller de Gorbatchev, son dernier livre paru en février dernier « Au coeur du Kremlin, Des tsars rouges à Poutine » aux éditions Stock.

Le loup-garou d’Angarsk

REPLAY - Mikhail Popkov, accusé d'avoir violé et tué plus de 80 femmes en plus de 20 ans, est jugé en ce moment en Sibérie.

