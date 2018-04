et La rédaction numérique de RTL

publié le 27/04/2018 à 08:14

Nouveau weekend de grève à la SNCF, avec le sixième épisode de la grève perlée qui débutera ce vendredi 27 avril à 20h, et durera tout le weekend. Le détail des perturbations sera connu vers 16h, et c'est aussi dans l'après-midi que la SNCF détaillera les modalités de remboursements pour les abonnés TER et TGV.



Jeudi, dans une lettre envoyée au PDG de l'entreprise Guillaume Pépy, les syndicats ont demandé au moins 40% de remboursement. "Nous sommes dans un mouvement qui vise à avoir en moyenne deux jours de gène de l'usager sur une semaine. Deux jours sur cinq en mathématiques ça fait 40%", justifie un syndicaliste de la CFDT.

"On pense aux usagers dans notre action. Il est clair que ce conflit gène l'usager, c'est le gouvernement qui nous y oblige", explique-t-il. En parallèle, la SNCF travaille sur un plan pour sauver les festivals d'été, au cas où la grève s'éterniserait.

À écouter également dans ce journal

Football - L'Olympique de Marseille a battu le RB Salzbourg (2-0) en demi-finale aller de la Ligue Europa jeudi 26 avril, et fait un pas vers la finale qui sera disputée à Lyon le 16 mai prochain.



International - Les dirigeants des deux Corées se sont rencontrés en zone démilitarisée en Corée du Sud, avec un déplacement de Kim Jong-UN chez son voisin. Une première en 65 ans.



États-Unis - L'acteur Bill Coby a été reconnu coupable d'agression sexuelle, une victoire pour plusieurs plaigantes dont les faits étaient prescrits