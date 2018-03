publié le 30/09/2017 à 08:37

C'est dans la ville de Patras, située dans le Péloponnèse en Grèce, qu'un juriste tarnais est attendu le 9 novembre. Il encourt neuf ans de prison et 30 000 euros d'amende. Son crime : avoir tenté de rapatrier ses beaux-parents qui fuyaient Daesh. Sa voiture a été interceptée alors qu'il tentait de rallier Ancône en Italie. Ils étaient considérés comme migrants et donc lui, comme passeur.



C'était il y a deux ans, il avait appris que la famille de sa femme avait failli périr en mer entre la Turquie et la Grèce. Alors Stephan avait décidé d'aller les chercher en voiture mais ils ont été arrêtés avant de prendre le ferry. Stephan pensait que depuis tout ce temps l'affaire avait été classée. "On a l'impression qu'aujourd'hui, ceux qui aident les victimes sont les coupables. Il y a comme une inversion des valeurs", estime-t-il.

Depuis l'année dernière, les parents de sa femme sont enfin en règle, ils vivent en Touraine. C'est désormais pour Stéphan que la famille s'inquiète. Il souhaite être jugé mais en France et a écrit au président de la République pour solliciter une intervention diplomatique.

À écouter également dans ce journal

- À Force ouvrière, Jean-Claude Mailly s'est retrouvé en minorité lors du comité confédéral de son syndicat. Réuni depuis deux jours, le parlement de FO a demandé l'organisation d'une journée contre les ordonnances réformant le Code du travail. Contrairement à certaines rumeurs, Jean-Claude Mailly n'a pas du tout envisagé sa démission prématurée.



- À la veille du référendum en Catalogne, les partisans de l'autodétermination ont commencé à prendre position dans les écoles. Vendredi 29 septembre, le dernier meeting favorable à la séparation de la Catalogne a rassemblé 10 000 personnes à Barcelone. Des démonstrations populaires qui n'impressionnent pas le gouvernement espagnol. Ce référendum est illégal, selon les autorités de Madrid.



- Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Intérieur et celui de l'Éducation s'exprimeront dans le cadre de l'Université du MoDem, qui se déroule ce week-end dans le Morbihan. Preuve que le parti centriste est bien ancré dans la majorité, même si ses représentants ont dû quitter le gouvernement. François Bayrou, notamment, a bien l'intention de peser sur les décisions de l'exécutif.



- Montpellier tient tête aux cadors du championnat. Après avoir tenu en échec le PSG 0-0 la semaine dernière à domicile, les Héraultais sont allés chercher le match nul 1 but partout vendredi 29 septembre chez le champion en titre, Monaco.



- Paris accueille Bordeaux à 17 heures au parc des Princes ce samedi 30 septembre. Des Parisiens qui sont en pleine confiance après avoir étrillé le Bayern 3-0 en Ligue des Champions. Les Girondins vont donc devoir s'accrocher mais ils abordent la rencontre avec une certaine sérénité.