et La rédaction numérique de RTL

publié le 27/04/2016 à 09:55

Un élu de Charentes-Maritimes a décidé de tenter le tout pour le tout en proposant une exonération fiscale pendant cinq ans à tous les nouveaux arrivants dans sa commune. Grâce à cette politique attractive, Thierry Belhadj, le maire de Marans, espère repasser au-dessus du seuil fatidique de 5.000 habitants pour débloquer certaines dotations de l'État. La légalité de cette démarche est cependant remise en question et soumise à la décision de la justice.



Selon Thierry Belhadj, pour un couple ayant deux enfants, cette exonération représenterait 750 euros d’économie par an. "C'est une vraie démarche de droite. C'est une belle façon d'accompagner le développement économique et le rayonnement de ma commune.", assume Thierry Belhadj. Dans la ville de 4.500 habitants, l'initiative du maire est bien reçue bien que certains locaux se sentent lésés vis-à-vis des nouveaux venus.

À écouter également dans ce journal

- Un suspect a été interpellé sur l'île d'Oléron mardi 26 avril, dans le cadre de l'enquête sur la mort d'Alexia, une adolescente de 15 ans dont le corps a été retrouvé en mars.

- Un nouvel accident très grave sur la nationale 79 impliquant trois poids lourds et une voiture a fait au moins deux morts dans l'Allier. 12 personnes avaient déjà trouvé la mort à la fin du mois de mars sur cette nationale surnommée la route de la mort.



- L'avocat Frank Berton a accepté de prendre la défense de Salah Abdeslam après avoir rencontré le suspect des attentats du 13 novembre à la prison de Beveren, en Belgique. "J'ai trouvé un garçon assez effondré, prêt à répondre aux questions qui lui seront posées.", a déclaré l'avocat pénaliste à l'issue de cet entretien de deux heures.



- Le nombre de demandeurs d'emploi en baisse de 1,7% en mars 2016 selon les chiffres communiqués par Pole emploi, soit 60.000 chômeurs de moins en catégorie A.



- Selon les premières estimations, le contrat record signé par le constructeur français DCNS pour vendre 12 sous-marins à l'Australie devrait générer 4.000 emplois en France.

