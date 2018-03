publié le 31/03/2018 à 09:15

Le centre d'hébergement de la Porte de la Chapelle ferme ses portes ce samedi 31 mars à Paris, et le problème des migrants s'est déplacé sans être réglé. Au total, le centre aura permis d'héberger 25.000 demandeurs, mais depuis quelques semaines un nouveau campement grossit dans l'indifférence. 1.266 personnes ont été décomptées cette semaine lors d'une maraude sous le périphérique Porte de la Villette. Les tentes sont serrées, avec des problèmes récurrents d'hygiène.



Dès son arrivée au milieu des centaines de tentes agglutinées, la maire de Paris est interpellée par un jeune somalien de 22 ans. Les maladies, ce seul pont pour toit et les centaines de personnes qui vivent sur ces berges comme quotidien, il décrit tout. Quelques minutes plus tard, ce sont des riveraines, les mamans de la crèche voisine, qui viennent à leur tour faire part à Anne Hidalgo de leurs inquiétudes : "On vit dans une démocratie, donc on aimerait que ces gens-là vivent déjà plus décemment et que nous, en tant qu’habitantes, qu’on ne se sente pas dans l’insécurité, parce que nous avons peur."

Anne Hidalgo, quant à elle, explique être "allée voir Édouard Philippe" : "Je l’ai aussi interpellé sur la situation ici. Il y a plus de 1.000 personnes, la semaine prochaine il y en aura sans doute 1.500, 2.000, la semaine suivante 3.000… La question très concrète que j’ai posée, c’est 'À quel moment on met ces personnes à l’abri ?' La rue n’est pas un endroit où l’on puisse vivre, personne ne peut accepter ce chaos. Je demande qu’il y ait des solutions d’urgence qui soient trouvées." Un débat d’autant plus politique et polémique à l’approche de l’arrivée, en début de semaine prochaine, du projet de loi asile et immigration en commission des lois.

