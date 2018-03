et La rédaction numérique de RTL

publié le 27/07/2016 à 09:18

L’histoire semble se répéter inlassablement. Un nouveau conseil de sécurité exceptionnel se tient à l’Élysée ce mercredi 27 juillet, le deuxième en moins de 15 jours après le carnage qui a fait 84 morts à Nice. Auparavant, le chef de l’État aura déjà reçu les représentant des différentes communautés religieuses de France après l’assassinat d’un prêtre catholique à l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray.



"Tuer un prêtre c’est profaner la République", avait déjà lancé le chef de l’État, au soir du drame. Au gouvernement, on craint de voir se fissurer la société françaises sous les coups répétés du terrorisme, et de voir s’installer une guerre de religion dans les esprits. Malgré les appels à l’Union national du président de la République, Nicolas Sarkozy a de nouveau mis le gouvernement en accusation dans une interview accordée au Monde. Il demande des comptes à la majorité sur des failles de sécurité et de surveillance, en accusant la gauche d’être tétanisée.

À écouter également dans ce journal

- François Fillon demande que l’état de guerre soit reconnu pour lutter de manière plus efficace au terrorisme. Il souhaite par ailleurs que le combat contre l’État islamique soit également mené sur les réseaux sociaux.

- À Saint-Étienne-du-Rouvray, l’heure est au recueillement après l’assassinat du prêtre Jacques Hamel. Le prêtre de 86 ans était unanimement apprécié et participait notamment depuis plusieurs mois à un comité interconfessionnel.



- Les deux assassins de Jacques Hamel étaient connus des services de renseigement. L’un d’entre eux, Adel Kermiche, avait tenté à deux reprises de rejoindre l’État islamique en Syrie. Ce jeune homme de 19 ans originaire de Seine-Maritime avait été incarcéré puis remis en liberté conditionnelle avec un bracelet électroniques, contre l’avis du parquet antiterroriste. Comme en témoigne son entourage, Adel Kermiche avait sombré dans l’islam radical après les attentats de Charlie Hebdo.





- Hillary Clinton officiellement désignée candidate démocrate à la Maison Blanche lors de la convention du Parti démocrate à Philadelphie mardi 26 juillet.



- L’AS Monaco va rencontrer le club de stambouliote de Fenerbahçe pour le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, dans un contexte particulièrement tendu en Turquie après la tentative de coup d’État du 15 juillet.