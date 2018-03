publié le 29/10/2017 à 08:50

APB, trois lettres qui signifient Admission post-bac. La plateforme est parfois synonyme de cauchemar pour certains bacheliers qui veulent s’inscrire à des études supérieures. Le système a tourné au fiasco cette année, puisque 65.000 candidats se sont retrouvés sans réponse au cours de l'été et que 3.700 étaient toujours sans réponse à la fin du mois de septembre.



Le gouvernement doit présenter lundi 30 octobre sa réforme de la procédure APB. Avec elle, plusieurs changements. Le Parisien Aujourd'hui En France en dévoile, ce dimanche 29 octobre, les grands axes. Tout d’abord, les lycées devraient désormais donner un avis sur les vœux d'orientation de leurs élèves. Cela pourrait être décisif, car les facultés auront ensuite accès aux bulletins de notes. Elles pourront donc sélectionner les élèves qu'elle juge les plus à même de réussir. Cependant, les élèves qui formuleront désormais 12 vœux et non plus 24, auront tout de même le dernier mot. S’ils veulent vraiment accéder à une filière, ils pourront y avoir droit, mais en suivant une formation de remise à niveau.

POLITIQUE - Laurent Wauquiez étrille Emmanuel Macron ce dimanche dans le JDD. Le président aurait selon lui, "une haine de la province". Laurent Wauquiez sera ce dimanche midi l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

CORSE - 360 hectares de broussailles ont été ravagés par les flammes, en Corse, sur les hauteurs de Ghisoni. Les flammes sont attisées par le vent depuis deux jours maintenant. La Corse, les Bouches-du-Rhône et le Gard font face à un risque d'incendie très élevé d'autant plus qu'il n'a pas plu depuis des mois.



CATALOGNE - Des dizaines de milliers d'Espagnols ont défilé samedi 28 octobre, à Madrid, pour dénoncer la déclaration d'indépendance de la Catalogne. Ce dimanche à Barcelone, ce sont les anti-indépendances vont défiler à partir de midi.



CAMBRIOLAGES - Cette pénombre qui tombe désormais une heure plus tôt, avec le changement d'heure, facilite les affaires des cambrioleurs. Traditionnellement, le nombre de cambriolages est en hausse avec le changement d’heure.



HARCELEMENT SEXUEL - Après avoir envahi les réseaux sociaux, le mouvement #metoo descend dans la rue, cet après-midi dans plusieurs villes de France. L’objectif, dénoncer le harcèlement sexuel, voire les violences dont les femmes sont victimes.