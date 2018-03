Le journal de 8h : la mauvaise habitude des automobilistes

publié le 28/07/2017 à 08:53

Alors que plusieurs milliers de Français s'apprêtent à partir en vacances, les routes de France s'encombrent de déchets. La circulation est classée noire ce vendredi 28 juillet. Une des conséquences est l'augmentation des déchets sur les autoroutes. En effet, beaucoup de bouchons sont en perspective et les automobilistes forcément à cran, ne prennent pas le temps nécessaire de pause. Conséquence : des déchets souvent abandonnés au plus vite.



Il existe pourtant des bons élèves. RTL en a rencontré quelques-uns en Gironde. "J'ai ma petite glacière où je mets parfois mes déchets et mes épluchures. Je les mets à la prochaine poubelle que je vais trouver. La propreté, c'est l'affaire de tout le monde. De visu, c'est plus agréable de voir un paysage propre", déclare Nicole. Certains automobilistes n'hésitent pas à avouer des comportements beaucoup moins recommandables, comme le jet de mégots de cigarettes par la fenêtre du véhicule.

À écouter également dans ce journal :

- La plupart des incendies ont été maîtrisés, ce vendredi 28 juillet. Une seule reprise importante de feu a été notée dans le Var, à Artigues, où 480 pompiers sont restés mobilisés toute la nuit.

- Affaire Grégory : Murielle Bolle va être confrontée à son cousin, ce vendredi 28 juillet.



- Tension à l'Assemblée nationale, après le départ de plusieurs députés lors d'un vote à main levée dans la soirée de jeudi 27 juillet.



- Les députés ont voté la suppression de l'indemnité de frais de mission, dont les 6.000 euros mensuels n'étaient pas contrôlés.



- La ministre du Travail Muriel Pénicaud a été interpellée sur une plus-value boursière d'un million d'euros, lorsqu'elle était à la tête des Ressources Humaines de Danone. "L'attribution de stock-options est bien antérieure à l'annonce du plan de départs volontaires et n'a aucun lien avec ce dernier", se défend Muriel Pénicaud ce matin dans Le Figaro.



- Jeudi 27 juillet, Emmanuel Macron a déclaré ne plus vouloir de migrants dans les rues de France "d'ici la fin de l'année". Il souhaite par ailleurs créer des centres d'examen pour étudier les demandes d'asile de candidats en Libye.



- Jérusalem : Israël a interdit l'accès à la prière du vendredi pour les hommes de moins de 50 ans.



- Vénézuéla : un adolescent de 16 ans est décédé jeudi 27 juillet, lors d'une manifestation à Caracas. En tout, 108 personnes sont décédées depuis le début des manifestations contre le président Nicolas Maduro, en avril 2017.



- La France a enregistré une croissance de 0,5 % entre avril et juin 2017.



- Saint-Nazaire : le gouvernement français a décidé de nationaliser les chantiers STX, alors que c'est un entreprise italienne qui devait être majoritaire.



- Allemagne : le ministère des Transports a ordonné le rappel d'environ 22.000 véhicules de marque Porsche, après la découverte d'un système permettant de minimiser le niveau de leurs émissions polluantes.



- La 27e édition de la Nuit des étoiles se déroule jusqu'au dimanche 30 juillet.



- Euro féminin de football : les Françaises affronteront l'Angleterre en quarts de finale, dimanche 30 juillet.