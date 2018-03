publié le 28/10/2017 à 09:35

La visite d’Emmanuel Macron en Guyane se poursuit, six mois après la grève générale qui avait paralysé le territoire. Et la tension n'est pas retombée. "Nous sommes traités plus bas que terre, nous ne sommes pas des chiens", s'emportait ce vendredi Nadine, une Guyanaise au micro de RTL. "Nous sommes entre guillemets des citoyens français, je me pose encore la question de qui je suis. Pas de soins, pas d'hôpitaux, quand on fait un AVC on crève ici !", s'insurge-t-elle.



Face à cette situation, Emmanuel Macron a validé le "milliard d’euros d’aide", promis par l’ancien gouvernement de Bernard Cazeneuve. Mais le président a refusé de rencontrer le collectif des 500 frères qui avait manifesté sa colère au printemps dernier. "Je suis venu en sachant qu’il y avait une colère, mais je ne suis pas là pour céder à la colère", a déclaré le président sous bonne escorte policière.

CATALOGNE – Vendredi 27 octobre, le Premier ministre Mariano Rajoy a proclamé, la destitution du président indépendantiste catalan Carles Puigdemont et de son gouvernement. Il a également dissous le parlement catalan et convoqué des élections régionales anticipées pour le 21 décembre prochain.

SÉCURITÉ SOCIALE - L'Assemblée nationale a voté vendredi l'extension de 3 à 11 du nombre de vaccins obligatoires pour les jeunes enfants qui naîtront à partir du 1er janvier 2018, à l'issue de vifs débats.



PRISON - Un jeune homme de 24 ans est emprisonné en Biélorussie depuis un mois. Il a été arrêté pour "non-déclaration d’une munition de guerre", alors qu’il transportait une balle de fusil. Celle-ci lui avait été remise par un ami polonais. Son frère et sa famille s’inquiètent pour lui, et se mobilisent. Il risque entre 3 et 7 ans d’emprisonnement.



HEURE D’HIVER - Ce dimanche 29 octobre, la France passe à l’heure d’hiver. Un changement d’heure qui aura lieu à 3h. Il sera alors 2h. Le jour va tomber plus tôt, et les nuits vont s’allonger.



FOOTBALL - Le PSG s’est imposé face à Nice (3-0), ce vendredi 27 octobre. Le club parisien prend provisoirement sept points d’avance sur Monaco, en tête de la Ligue 1.