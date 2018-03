Le journal de 8 heures : les bleus qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro

et La rédaction numérique de RTL

publié le 27/06/2016 à 09:12

L'équipe de France de football a arraché sa qualification pour les quarts de finale de l'Euro dimanche 26 juin face à l'Irlande 2 buts à un. Une qualification obtenue non sans mal, après un penalty concédé dès la deuxième minute du match. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour respirer grâce à un fantastique doublé d'Antoine Griezmann. Pour leur quart de finale, les bleus pourraient rencontrer les anglais, favoris de leur rencontre avec les Islandais ce lundi soir. Une rencontre avec notre meilleur ennemi qui ferait la joie des supporters.



Dans tous les cas, le match aura lieu dimanche 3 juillet au stade de France. Ce qui laisse une semaine de préparation aux joueurs de Didier Deschamps, une semaine dont l'un des enjeux va être de se reposer sans s'endormir pour autant. Le sélectionneur Dider Deschamps qui va être obligé de modifier à nouveau son équipe, depuis un an il ne fait que bricoler. Le défi cette semaine va être d'arriver à libérer l'attaquant Paul Pogba pour lui permettre de monter au niveau d'Antoine Griezmann et Dimitri Payet.

À écouter également dans cette édition

- Pour les autres 8e de finale de ce dimanche 26 juin, la Belgique et l'Allemagne se sont imposées facilement face respectivement à la Hongrie (4-0) et la Slovaquie (3-0). À suivre ce lundi Angleterre-Islande à 21h, mais aussi Italie-Espagne à 18h.

- Le joueur de football argentin Lionel Messi a annoncé la fin de sa carrière internationale après la défaite de son équipe hier soir en finale de la Copa America contre le Chili.



- Après la victoire du Brexit, c'est le branle-bas de combat en Europe. François Hollande doit rencontrer ce lundi 27 juin en fin d'après-midi la chancelière allemande Angela Merkel et le président du conseil italien Matteo Renzi. Mais alors que la France souhaite une sortie rapide du Royaume-Uni pour éviter un pourrissement de la situation, l'Allemagne préférerait au contraire que les choses ne se fassent pas dans l'émotion.



- En Espagne la droite l'a emporté lors des élections législatives qui ont eu lieu dimanche 26 juin. Suivi du parti socialiste et de Podemos, le parti anti-austérité qui échoue à devenir la première force d'opposition. Le chef du gouvernement conservateur Mariano Rajoy a demandé à pouvoir diriger après des mois de blocages politiques.



- C'est un oui net et sans bavure pour le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à 55% des suffrages exprimés. La participation a été plus élevée qu'espérée avec 51% de votants. François Hollande a assuré que ce choix serait respecté et Manuel Valls a demandé aux zadistes d'évacuer la zone avant le début des travaux prévus à l'automne.



- Les données personnelles de près de 112.000 policiers sont sur internet quasiment en accès libre. Une plainte a été déposée contre un employé de la mutuelle générale de la police.



- La dernière grande région a changé de nom est l'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente qui devient Nouvelle Aquitaine. Elle rejoint les Hauts de France, l'Occitanie ou encore le Grand Est. Ces noms seront officiels le 1er octobre.