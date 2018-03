publié le 29/06/2016 à 09:33

En plein mois du ramadan, un attentat à l'aéroport d'Istanbul- Atatürk, en Turquie, a fait 36 morts et près de 150 blessés, dans la nuit du 28 au 29 juin 2016. C'est le terminal international qui a été visé. Plusieurs explosions ont commencé à se faire entendre dès 22 heures. Selon les premiers éléments de l'enquête, trois kamikazes ont tiré des coups de feu dans la foule à l'arme automatique, avant de se faire exploser. Les autorités turques ont attribué l'attentat à l'Etat islamique, même si pour l'instant aucune organisation terroriste ne l'a revendiqué. "Le terrorisme frappe sans considération de foi ni de valeur", a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan. "On a entendu des coups de feu, tout le monde a couru, j'ai pris ma fille et j'ai couru", a témoigné par téléphone une touriste française en transit vers le Liban. "On a le temps de se rendre compte de rien. Ce n'est qu'après, c'est en voyant tout le sang par terre, le toit qui est tombé... On se dit qu'on est des morts-vivants." Au matin du 29 juin, l'aéroport a rouvert ses portes et le trafic a apparemment pu reprendre.

À écouter également dans ce journal

- Brexit : mardi 28 juin, les 27 se sont réunis pour la première fois sans le Royaume-Uni. Ils accordent un peu de temps aux Britanniques pour entamer la procédure de sortie, mais selon le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, il ne faudra pas tarder car "nous n'avons pas des mois pour méditer".

- François Hollande ou l'argument politique du Brexit : selon le président de la République, le Brexit est le meilleur atout possible contre le FN. Et il en est persuadé, l'avenir de l'Europe sera au cœur de la campagne de 2017. "Ceux qui, notamment les populistes et les extrémistes, appellent à sortir de l' Union européenne leur pays, doivent maintenant savoir quelles en sont les conséquences", a déclaré le chef de l'Etat. Selon lui, l'économie du Royaume-Uni va faiblir, forçant à la réflexion. "Ça peut valoir expérience et leçon, on se dit qu'avant de voter il faut toujours réfléchir".

- Loi Travail : Manuel Valls reçoit les syndicats ce 29 juin pour faire le point. Côté gouvernement pas question de rouvrir les négociations, tandis que côté syndicats, on maintient la mobilisation. Mardi 28 juin, la 11ème journée de manifestation a rassemblé entre 64 et 200 000 personnes.



- Pauvreté : selon une enquête de l'Insee publiée le 28 juin, le niveau de vie médian des Français a baissé depuis 2008 : -1,1% en cinq ans, pour un revenu médian qui s'établit à 1667 euros par mois. En cinq ans, 800 000 personnes sont passées sous le seuil de pauvreté, fixé à 1000 euros. Parmi elles, de plus en plus de familles nombreuses et de mères célibataires.



- Jacques Chirac : interviewée dans le cadre des Étés de la Danse à Paris, Bernadette Chirac a donné des nouvelles de l'ancien président français. "Il va bien, mais il ne peut plus aller dans des réunions trop nombreuses", a-t-elle notamment déclaré.



- Charlie Hebdo : la rédaction serait de nouveau menacée. Une enquête a été ouverte après la publication, sur la page Facebook du journal, de plusieurs messages menaçants contre la vie de certains journalistes.



- Vol : plusieurs armes ont été dérobées dans un coffre-fort de commissariat de Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. Cependant, aucune effraction n'a été signalée. Une enquête est en cours.



- Foie-gras : en raison de la grippe aviaire, les éleveurs ont dû stopper pendant plusieurs mois le renouvellement des canetons. La production de foie-gras sera donc moins élevée en 2016, et le produit fini devrait être plus cher à la vente.



- Abattoirs : l'association L214 a dévoilé ce 29 juin de nouveaux cas de maltraitances animales dans des abattoirs de Pézenas (Hérault) et du Mercantour (Alpes-Maritimes). Elle déposera plainte dans le courant de la journée.



- Transports : deux lignes de RER seront coupées pour une partie de l'été en Île-de-France. Le rer A ne circulera pas entre Nation et La Défense à partir du 23 juillet. Sur le rer C, la circulation sera interrompue entre Javel et Austerlitz dès le 16 juillet, et ce pour six semaines.



- Euro : des changements sont attendus dans la composition de l'équipe de France face à l'Islande pour le quart de final du 3 juillet. Le défenseur Adil Rami étant suspendu, qui de Umtiti ou Mangala sera sur le terrain?