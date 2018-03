publié le 30/07/2017 à 08:30

C'est le jour de vérité pour Nicolas Maduro. Ce dimanche, les citoyens du Venezuela doivent se rendre aux urnes pour élire une Assemblée constituante dont la charge principale sera de réécrire la Constitution. L'opposition dénonce ce vote, affirmant qu'il s'agit simplement d'une manœuvre pour que le président Maduro puisse consolider sa main-mise sur le pouvoir. Le pays est en crise, politique, économique et sociale, et de fait les tensions sont vives. Les manifestations dans la rue ont fait plus de 100 morts.



De fait, l'aéroport de Caracas a été fermé et tous les avions ont été cloués au sol. Une mauvaise nouvelle pour la vingtaine de passagers français en transit dans la capitale. Au total, environ 60 passagers de toute nationalité sont coincés à Caracas, hébergées dans un hôtel du centre-ville. Un hébergement qui n'a rien de vacances, puisque les passagers sont confinés dans l'hôtel. "On a interdiction de sortir", indique une touriste française au micro de RTL. "On a entendu des tirs", précise-t-elle. L'hôtel étant situé tout près des lieux où ont lieu de violentes manifestations. Pour l'instant, pas d'indication de reprises des vols à Caracas. Air France pourrait toutefois affréter un vol retour vers Paris mercredi prochain.

À écouter également dans ce journal :

- Australie : quatre hommes ont été arrêtés, suspectés par les autorités de Sydney de projeter un "complot terroriste" qui visait à "faire tomber un avion" avec à son bord un engin explosif improvisé. L'opération est présumée islamiste.

- Etats-Unis : Donald Trump n'apprécie pas le manque de réaction de la Chine après le second tir d'un missile balistique intercontinental annoncé samedi matin. Le président américain souhaite que Pékin agisse, et estime que si la Chine le souhaitait vraiment, elle pourrait régler rapidement le problème nord-coréen.



- Anti-terrorisme : dès la rentrée prochaine, les étudiants en faculté de médecine seront formés au blessures de guerre et aux techniques de secours militaires. Le but est de les préparer à réagir en cas d'attentats meurtriers. Jusqu'ici, seuls les médecins urgentistes étaient formés, or selon Patrick Pelloux, médecin-urgentiste, "lorsqu'un balle de kalachnikov à 900 Km/h atteint le thorax, on doit aller extrêmement vite". Seront donc enseignées aux étudiants des techniques simples mais essentielles afin de pouvoir être mobilisés en cas d'attaque.



- Secours : les pilotes de Canadair sont en colère. Selon un des principaux syndicats de pilotes, la flotte est mal entretenue, et les moyens ne sont pas suffisants. "Au 15 juin, on est censé avoir une flotte à 100 % opérationnelle, or, en réalité seulement 75 % de la flotte l'est". Selon le syndicat, la France n'est donc pas équipée pour faire face aux incendies qui ravagent le pays en été. Dans le sud-est, des milliers d'hectares ont été ravagés en seulement quelques jour.