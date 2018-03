Le journal de 7h30 : une victoire pour les Saoudiennes

et La rédaction numérique de RTL

publié le 27/09/2017 à 08:13

Le royaume ultraconservateur de l’Arabie saoudite était seul pays au monde interdisant aux femmes de conduire. Le décret devrait entrer en vigueur en juin 2018. Contre toute attente, le roi Salmane a signé mardi 26 septembre un décret "de permettre d'accorder le permis de conduire aux femmes en Arabie Saoudite". Ce décret devrait entrer en vigueur au mois de juin 2018.



Avant de l'abolir l’interdiction précédemment faire aux femmes, le souverain saoudien aurait pesé les "inconvénients de l'interdiction et ses avantages", selon les termes du décret. Dans le cadre de son ambitieux plan de réformes économiques et sociales à l'horizon 2030, Ryad semble assouplir certaines de ces restrictions et tente prudemment de promouvoir des formes de divertissement malgré l'opposition des ultraconservateurs.

