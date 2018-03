publié le 28/12/2017 à 08:49

Les cabines téléphoniques vont presque toutes disparaître de nos rues. Elles coûtent très cher et on ne s'en sert plus. En moyenne, seule une minute d'appel est passée par jour et par cabine en ce moment. Orange les retire donc peu à peu, il en reste moins de 3.000. Les rares qui vont perdurer dans les mois qui viennent doivent leur survie à leur présence en zone blanche, un territoire qui n'est pas couvert par le réseau mobile, ou à des mairies qui ont souhaité les récupérer, pour un projet culturel ou artistique.



C'est le cas à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), où les cabines sont devenues de petites bibliothèques. À l'intérieur, des dizaines de livres, en vrac, dans lesquels les habitants viennent fouiller. "C'est bien de les conserver, je suis plutôt pour", explique Émilie, venue avec son fils de 9 ans, qui aime fouiller dans la cabine et qui y trouve toujours son bonheur.

La ville de Rueil-Malmaison compte 5 cabines comme celle-ci. "Elles présentent pas mal d'avantage. C'est assez robuste, c'est transparent et c'est visible de loin. D'une certaine manière, ça fait partie de notre patrimoine", explique Olivier de La Serre, adjoint au maire en charge des affaires culturelles. Une idée qui a séduit d'autres mairies un peu partout en France, comme en Normandie, en Bretagne et en Auvergne.

