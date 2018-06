publié le 19/06/2018 à 08:14

Une bonne nouvelle à quelques semaines du début des vacances d'été : il n'y aura pas de grève chez Air France. L'intersyndicale renonce. "Question de responsabilité", dit le SNPL, le premier syndicat de pilotes.



Du côté de la SNCF, là aussi ça pourrait être mieux que prévu. Les syndicats se réunissent mardi 19 juin pour trancher s'ils doivent poursuivre la grève. La CGT et Sud Rail ont déjà acté le principe d'arrêts de travail au mois de juillet. L'intersyndicale de ce soir devrait en préciser la période et les modalités. Ce ne sera pas un mouvement reconductible.

Ces deux syndicats ciblent les grands départs du début des vacances scolaires et en particulier le 7 juillet. Cela dit, pas sûr qu'ils arrivent à perturber fortement le trafic. Il n' y avait plus que 11% de grévistes hier. Et surtout l'UNSA et la CFDT ne devraient pas suivre.

Pour l'instant, le système de grève perlée est maintenu jusqu'au 28 juin. Prochain épisode le 17ème, vendredi et samedi.

À écouter également dans ce journal

International - Donald Trump a fustigé la politique européenne en matière d'immigration alors que Emmanuel Macron et Angela Merkel se retrouvent aujourd'hui à Berlin.



Culture - Bruce Springsteen s'est offert un retour aux sources hier soir avec un concert à Asbury Park dans le New Jersey là où il a fait ses débuts, il y a 45 ans.



Coupe du Monde - L'Angleterre l'a emporté 2-1 face à la Tunisie hier soir, grâce à un doublé de Harry Kane. À suivre aujourd'hui : Colombie - Japon, Pologne - Sénégal et Russie - Egypte.