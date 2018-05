publié le 14/05/2018 à 07:55

Elle au cœur d'une vaste polémique depuis qu'elle a moqué le 29 décembre 2017 l'appel de détresse de Naomi Musenga, décédée peu de temps après. L'opératrice du Samu de Strasbourg est sortie du silence.



Dans un document diffusé dimanche 13 mai sur M6, elle met ce drame sur le compte de la surcharge de travail. "On est sous pression en permanence, on travaille 12 heures d'affilée", explique-t-elle avant d'assurer qu'elle peut rester "accrochée" deux ou trois heures au téléphone sans pouvoir se lever.

Le CHU de Strasbourg précise de son côté que l'opératrice du Samu sortait de 15 jours de vacances. Et d'ajouter que la femme avait commencé sa journée à 7h30 et traité l'appel de Naomi Musenga quatre heures plus tard, à 11h30. Sur notre antenne, Benjamin Griveaux a plaidé pour la mise en place d'un numéro unique pour les urgences médicales.

À écouter également dans ce journal :

- Attentat à Paris : les enquêteurs s'efforcent lundi de mettre au jour les éventuelles complicités dont a pu bénéficier Khamzat Azimov, le jeune homme d'origine tchétchène qui a semé la terreur et tué un homme samedi soir en plein Paris, une attaque au couteau revendiquée par le groupe jihadiste État Islamique.



- Grève à la SNCF : la journée s'annonce "très difficile" à la SNCF, de l'aveu même de la direction. Pour peser sur un gouvernement inflexible, les cheminots sont appelés par les syndicats à un lundi "sans trains et sans cheminots" et à voter pour ou contre la réforme ferroviaire.



- Israël : les États-Unis inaugurent ce lundi 14 mai Jérusalem leur ambassade en Israël, réalisant la promesse controversée du président Donald Trump. Ce dernier ne s'est finalement pas rendu sur place.



- Les groupes du CAC 40 ont redistribué à leurs actionnaires les deux tiers de leurs bénéfices depuis le début de la crise, au détriment des investissements et des salariés, indique un rapport publié lundi par les ONG Oxfam et Basic.



- Football : Neymar, attaquant du Paris Saint-Germain, a été élu par ses pairs meilleur joueur de Ligue 1 pour la saison 2017-2018, dimanche dans le cadre des Trophées UNFP.