publié le 14/03/2018 à 08:05

À Mayotte, l'intersyndicale appelle à une levée temporaire des barrages. "La grève est suspendue jusqu'à nouvel ordre puisqu'on s'est donné un mois pour faire le point et voir si réellement l'État a joué le jeu. L'État s'est engagé à sécuriser les routes, à sécuriser les villes, à sécuriser les écoles et le transport de nos enfants. Pour nous, c'était cela qui était essentiel", explique Mohamed Bacar, le vice-président de l'Association des maires de Mayotte.



"Annick Girardin s'est engagée avec l'ensemble des parties prenantes sur un calendrier et des réponses en termes de sécurité, de méthode et de présence de l'État sur le territoire dans un délai d'un mois", a indiqué le ministère en évoquant notamment des mesures contre la délinquance et l'immigration illégale.

Depuis près d'un mois, le 101e département est frappé par une grève générale pour dénoncer l'insécurité et l'immigration massive.

À écouter également dans ce journal

Musique - L'échange a été très tendu entre Bertrand Cantat et des manifestants réunis devant La Belle Electrique, la salle de concert grenobloise où il devait se produire hier soir.



Politique - Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a accusé le gouvernement de "choisir l'affrontement" avec les cheminots, après avoir été reçu à Matignon par Édouard Philippe.



Justice - Le tribunal correctionnel de Paris a décidé de se déplacer le 23 mars sur les lieux du sabotage d'une ligne SNCF pour lequel certains des membres du "groupe de Tarnac" sont poursuivis pour dégradations.



Décès - L'astrophysicien britannique Stephen Hawking est mort aujourd'hui à l'âge de 76 ans. Atteint de la maladie de Charcot, il avait notamment développé une nouvelle théorie sur les trous noirs.