publié le 05/06/2018 à 08:15

Un homme a décidé de payer pour mourir. Jean est âgé de 68 ans et habite à Niort. Atteint de sclérose en plaque, il a décidé de payer 15.000 euros pour bénéficier d'un suicide assisté en Suisse. "Au départ j'ai mal marché, et maintenant je suis dans un fauteuil. Mon état s'aggrave petit à petit", explique-t-il à RTL.



"Mon neurologue m'avait dit il y a quelques années, que je ne vivrai pas vieux. Bon j'ai atteint 68 ans, j'estime que j'ai bien vécu", confie-t-il. "Ma femme est partie il y a 5 mois dans des souffrances atroces. Je ne veux pas souffrir comme elle a souffert. Les médecins ont refusé d'abréger les jours, et comme elle était à l'hôpital, on ne pouvait pas aller en Suisse", raconte Jean.

"Je veux éviter ça et j'ai fait le nécessaire. J'ai envoyé mon dossier en Suisse qui a été accepté. maintenant je pars quand je veux. C'est un peu dommage qu'il faille payer pour mettre fin à sa vie, hélas une fois de plus ce sont les démunis qui vont en pâtir", conclut-il.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Céline, qui est intervenue pour secourir Kévin tué samedi à Mourmelon de 20 coups de couteau, témoigne sur RTL.



Grève - Les syndicats d'Air France menacent de radicaliser le mouvement si la réunion de vendredi 8 juin avec la direction est infructueuse.



Emploi - Carrefour confirme que 243 magasins vont fermer. Les syndicats accusent le groupe d'avoir refusé une offre de reprise.



Santé - Le PDG de Lactalis indique à RTL qu'il espère reprendre la production de lait infantile dès cet été dans l'usine de la Mayenne.