publié le 29/08/2017 à 08:18

Les gendarmes ont passé au peigne fin de Pont-de-Beauvoisin, dans l’Isère, où la petite Maëlys a disparu dans la nuit du samedi 26 août au dimanche 27 août. Une enquête pour enlèvement a été ouverte lundi matin. Un appel à témoins a également été lancé dimanche soir pour retrouver la fillette, qui mesure 1m30, pèse 28 kg, a la peau mate, les yeux marrons et les cheveux châtains. Elle était vêtue au mariage d'"une robe sans manches" et "de nu-pieds" de couleur blanche.



Les enquêteurs ont reçu quelques appels téléphoniques, qui n'ont pas permis de la retrouver. Maëlys, originaire du Jura selon la préfecture, a été vue la dernière fois dimanche vers 3 heures du matin alors qu'elle assistait à un mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, en compagnie de ses parents et d'autres membres de sa famille.

À écouter également das ce journal

- Après avoir été silencieux durant l’été, Édouard Philippe fait sa rentrée médiatique dans les pages du Point. Au cours de cet entretien réalisé dans le plus secret, le chef du gouvernement martèle le mot clef de l'exécutif pour cet automne : la transformation du pays.

- La semaine de quatre jours s’apprête à revenir dans 34% des communes rurales, ce qui suscite la colère et l’agacement de nombreux parents, exaspérés par ce troisième changement de rythme en 10 jours.



- Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira en urgence après le tir d'un missile nord-coréen qui a survolé le Japon.



- Donald Trump s’est rendu au Texas pour assurer que le gouvernement fédéral allait venir au secours de cet état sinistré par le passage de l’ouragan Harvey.



- Le tube Despacito est entré au Panthéon des chansons à succès en dominant seize semaines de suite le classement américain des meilleures ventes, le "Billboard Hot 100", aux États-Unis. La chanson de Luis Fonsi et Daddy Yankee égale ainsi un record détenu depuis 20 ans par Mariah Carey avec One sweet day.