publié le 20/03/2018 à 12:45

Une décision qui pourrait bien faire jurisprudence et qui nous concerne tous. La Cour de Cassation a donné raison à une compagnie aréienne qui refusait d'indemniser des passagers après un gros retard de 5 heures. En théorie ils auraient dû toucher chacun 600 euros, mais ils n'auront finalement rien. La justice a expliqué que rien ne prouvait qu'ils étaient bien dans l'aéroport.



"Ils s'étaient enregistrés en ligne et avaient seulement cette réservation électronique qui ne montre pas qu'on est allé rééllement à l'aéroport", explique Morgan Bourven, journaliste à UFC-Que Choisir. N'importe quelle compagnie pourrait donc désormais invoquer cette raison, à moins que l'on enregistre des bagages en soute, ce qui s'avère souvent coûteux, rappelle le journaliste.

"Le plus simple ce serait de faire des photos au niveau du hall d'embarquement ou directement à bord de l'avion", glisse Morgan Bourven. Les passagers peuvent aussi faire des achats au niveau de l’aéroport afin de pouvoir prouver leur présence.

À écouter également dans ce journal

Chômage - Le gouvernement a dévoilé lundi 19 mars un nouvel arsenal pour lutter contre les chômeurs fraudeurs, avec das sanctions qui sont jugées trop sévères par la CGT. Un délégué du syndicat explique sur RTL qu'"il s'agit de suspecter les demandeurs d'emploi de ne pas être à le recherche d'emploi, alors qu'encore une fois la grande majorité ne sont ni des fraudeurs ni des fainéants".



Économie - L'usine Bosch d'Onet-le-Château, premier employeur privé de l'Aveyron et spécialisé dans l'automobile diesel, est menacée de fermeture selon les syndicats à cause de la baisse des ventes de ce type de véhicules. Le site emploi quelque 1.600 personnes.



Automobile - En Arizona, une voiture autonome Uber a renversé et tué une femme qui traversait hors du passage piéton, de nuit. La compagnie a stoppé ses tests dans les 4 villes américaines où ils ont lieu.



International - Mahmoud Abbas, président palestinien, a traité l'ambassadeur américain en Israël de "fils de chien". Il accuse David Friedman d'avoir dit que les colons israéliens sont légitimes et construisent sur leurs terres. La Maison Blanche dénonce des propos déplacés.



Sport - L'UEFA a ouvert une enquête contre l'Olympique lyonnais pour comportement raciste, et ce à la suite de la présence de symboles nazis dans le stade et l'agression d'une personne de couleur face au CSKA Moscou. Jean-Michel Aulas a de son côté indiqué à RTL qu'il avait déposé plainte à la suite de ses événements.