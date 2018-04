Le journal de 7h30 : la CGT conteste la baisse de la mobilisation des grévistes

publié le 20/04/2018 à 07:42

La bataille des chiffres demeure après la journée de mobilisation lancée par les cheminots jeudi 19 avril. Les syndicats annoncent 300.000 personnes dans les rues de France, les autorités annoncent 3 fois moins. Mais quels que soient les chiffres, ils sont en baisse par rapport au 22 mars. Un constat que nuance largement Philippe Martinez, Secrétaire général de la CGT.



"Le mouvement ne s'essouffle pas, il y a une période de congés. Les cheminots comme les autres aiment bien passer du temps avec leurs enfants", décrypte-t-il afin de justifier les chiffres.

"Mais le taux de grévistes par rapport au personnel présent dans l'entreprise, si vous parlez des cheminots, est à peu près le même", indique Philippe Martinez. Ce dernier appelle encore à une journée de mobilisation à l'occasion de la fête du 1er mai.

À écouter également dans ce journal

Universités - Évacuation express de l'université de Tolbiac ce vendredi 20 avril au petit matin, sans violence mais avec les vives protestations des étudiants barricadés



Justice - La réforme de la justice sera présentée ce vendredi en Conseil des ministres, malgré les protestations et mobilisations des avocats, greffiers et magistrats.



Politique - Selon le baromètre BVA pour RTL, Orange et La Tribune, Emmanuel Macron voit sa cote de popularité grimpe de 3 points



Musique - Kendji Girac dévoile un extrait de son 3e album, il s'agit du titre Maria, Maria.



Réformes - Les syndicats de la SNCF ont quitté la table des négociations face à Elisabeth Borne, ministre des Transports, et demande à négocier directement avec Matignon, qui refuse.