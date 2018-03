Le journal de 7h30 : l'imprimerie de Dammartin-en-Goële ouvre à nouveau

publié le 29/09/2016 à 08:56

Ravagée par l'assaut du GIGN le 9 janvier 2015, l'imprimerie de Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), s'apprête à rouvrir ses portes cette semaine. 20 mois après la mort des frères Kouachi, responsables de la tuerie de Charlie Hebdo deux jours auparavant, l'imprimerie CTD s'apprête enfin à rouvrir ses portes. "On a beaucoup souffert, je crois qu'on mérite maintenant que les choses redeviennent normales", a confié Michel Catalano au micro de RTL. Il recevra également la Légion d'honneur des mains de François Hollande dans l'après-midi du 29 septembre.



L'imprimeur avait pu obtenir une aide financière de l'État de 500.000 euros près de six mois après le drame dans le cadre du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. L'entrepreneur a aussi pu compter sur une collecte de dons sur internet à l'initiative des commerçants de la ville. Au total, ce sont près de 1,8 million d'euros qui ont pu être investis dans l'achat de nouvelles machines et dans la rénovation de l'imprimerie.ron de l'imprimerie de Dammartin en Göelle, Michel Catalano, s'apprête à rouvrir son site après 20 mois de calvaire.

À écouter également dans ce journal

- Le 14 octobre prochain à Nice aura lieu l'hommage national aux victimes de l'attentat du 14 juillet qui a fait 86 morts le soir de la fête nationale. Un hommage en présence du chef de l'État a indiqué la secrétaire d'État aux Victimes Juliette Méadel, dans un interview à Nice-Matin jeudi.

- Depuis les attentats, la gendarmerie a dû s'adapter aux afflux de demandes pour rejoindre la réserve. La limite d'âge a ainsi été repoussée de 30 à 40 ans, pour passer de 25.000 à 40.000 réservistes.



- Alors que les déboires s'accumulent pour Nicolas Sarkozy, entre les piques de Patrick Buisson et les récentes révélations sur les financements libyens de sa campagne de 2007, l'ancien président a voulu prouver que sa détermination était intacte lors d'un meeting mercredi : "Ce qui pense me décourager doivent savoir qu'ils se décourageront avant moi".



- L'ancien patron du renseignement intérieur, Bernard Squarcini, a été mis en examen mercredi. Désormais à la tête d’une société de conseil, il aurait à plusieurs reprises utilisé ses réseaux au profit de ses amis ou de ses clients, se faisant livrer des informations parfois très sensibles.



- Deux à quatre mois de prison ont été requis contre cinq salariés d'Air France dans l'affaire de la chemise arrachée. Ils seront fixés le 30 novembre prochain.



- Les gardiens pénitentiaires lancent un mouvement de protestation à l'échelle nationale alors que plusieurs d'entre eux ont été agressés au cours des dernières semaines.



- Première victoire européenne pour le PSG d'Unai Emery à Sofia, face au club bulgare Ludogorets. Les Parisiens se sont imposés trois buts à un grâce un but de Blaise Matuidi et un double d'Edinson Cavani.