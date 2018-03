publié le 28/12/2016 à 08:32

L'épidémie de grippe s'est installée dans les 13 régions de France. La ministre de la santé Marisol Touraine a assuré que l'ensemble des hôpitaux français étaient mobilisés. "Nous constations qu'il y a un nombre très significativement supérieur de passage aux Urgences. Plusieurs hôpitaux ont d'ores et déjà engagé un plan de mobilisation particulièrement important avec le rappel de professionnels de santé qui étaient en vacances", a déclaré la ministre.



Parmi les endroits concernés : Avignon, Montpellier et Nîmes. Les services de santé sont particulièrement vigilants pour les personnes âgées et les résidences spécialisées sont toutes sur le qui-vive. Certains pensionnaires des maisons de retraite sont confinés à l'intérieur du bâtiment. Le 18 décembre, 66 cas graves nécessitant une réanimation ont été recensés, ainsi que 4 décès liés à la grippe.

À écouter également dans ce journal

- L'imprimerie des cartes de vœux de l'Elysée : mot inconnu de nos dictionnaires automatiquement remplacé par Élysée." class="sac" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; cursor: pointer;">Élysée est celle de Michel Catalano, à Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne). L'entreprise avait été dévastée après la prise d'otage des frères Kouachi en janvier 2015.

- Mea culpa de l'agence immobilière Laforêt après la publication de cette annonce raciste : "Propriétaire cherche locataire de nationalité française obligatoire, pas de noir".



- Un seul repreneur a déposé une offre pour la reprise des chantiers navals STX de Saint-Nazaire. L'offre a été soumise au tribunal sud-coréen.



- Le prix du gasoil est à son plus haut niveau depuis un an et demi. Cette augmentation va se poursuivre selon Francis Duseux, président de l'Union française des industries pétrolières (Ufip).



- À partir du : Accentuation de la capitale en début de mot." style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; cursor: pointer;">À partir du 1er janvier, les vitres opaques des véhicules seront interdites. Le décret indique qu'il faudra une transparence d'au moins 70%.



- Les fans rendent hommage à l'actrice américaine Carrie Fisher, décédée dans la soirée du mardi 27 décembre. Elle venait d'achever le tournage du troisième opus de Star Wars.



- L'hôtel de luxe Le Normandy, situé à Deauville, a été totalement rénové et met ses anciens meubles aux enchères, ce mercredi 28 décembre 2016.