publié le 28/02/2017 à 08:08

Jusqu'à deux ans de prison ferme ont été requis lundi 27 février à l'encontre d'une famille soupçonnée d'avoir développé dans ses auto-écoles un vaste système de fraude électronique, pour assurer à ses élèves d'obtenir le code de la route. Le procès a détaillé devant le tribunal correctionnel de Créteil (Val-de-Marne) les rouages d'une tricherie qui a profité à plus de 300 personnes. Principalement des gens du voyage, dont le chanteur Kendji Girac, et des étrangers au français hésitant. "J’étais en pleine tournée. Quand j’ai su ça, ça m’arrangeait. Je suis allé à l’auto-école avec mon chauffeur. J’ai payé 1.500 euros. La conduite c’était réglo : je sais conduire depuis longtemps", a expliqué le chanteur à la barre.



Les candidats déboursaient 2.000 à 2.500 euros, cinq à six fois le prix de l'examen, et étaient équipés d'un boîtier qui vibrait pour indiquer la bonne réponse. Le tout piloté depuis l'extérieur par un complice, qui écoutait les questions via le téléphone d'un candidat.

La tricherie s'organisait en famille, dans quatre auto-écoles du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne, gérées par un ancien instructeur d'auto-école de 75 ans et sa femme de 69 ans, leur fille de 42 ans et son mari, ainsi qu'un inspecteur du permis de conduire de 47 ans. Ils s'appuyaient, selon l'enquête, sur la complicité d'un cinquième prévenu actuellement au Maroc.

À écouter également dans ce journal

- Pour répondre aux menaces d'un monde "dangereux", Donald Trump souhaite une augmentation de 54 milliards de dollars des dépenses en matière de sécurité. Une augmentation qui serait en partie compensée par une réduction de l'aide internationale.



- Douze jours après la disparition de la famille Troadec à Orvault (Loire-Atlantique), le mystère s'épaissit. Parmi les traces de sang retrouvées au domicile de la famille, seul l'ADN de la fille, Charlotte, manque à l'appel. Une information judiciaire pour homicides volontaires, enlèvements et séquestrations a été ouverte par le parquet de Nantes.



- La LGV entre Tours et Bordeaux sera inaugurée par François Hollande aujourd'hui. Les premiers voyageurs circuleront à partir du 2 juillet prochain et mettront deux heures au lieu de plus de trois à l'heure actuelle pour relier Paris et Bordeaux.



- François Hollande est monté au créneau pour défendre les fonctionnaires, attaqués par Marine Le Pen. "Je n’accepterais jamais qu’on puisse mettre en cause les fonctionnaires dans notre République au prétexte qu’ils appliquent la loi et qu’ils font en sorte que la justice puisse travailler", a-t-il expliqué.



- Manuel Valls réunit ses soutiens autour d'un déjeuner aujourd'hui. Face à la montée d'Emmanuel Macron et au début de campagne difficile de Benoît Hamon, l'ancien premier ministre pourrait décider de sortir de sa réserve.



- On joue les 8e de finale en Coupe de France. Bastia reçoit Angers, Lorient se déplace à Bordeaux et Fréjus-Saint-Raphaël affronte Auxerre.



- Quatre candidats sont en lice pour la présidence de la Fédération Française de Football (FFF), dont le vote aura lieu le 18 mars prochain.