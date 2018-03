Le journal de 7h30 : Jour J pour la réforme du Code du travail

publié le 31/08/2017 à 08:59

Après de longues semaines de concertations avec les organisations syndicales, le gouvernement s’apprête à dévoiler ce jeudi 31 août le contenu précis des ordonnances qu’il compte appliquer pour réformer le Code du travail. Grâce à l'adoption de la loi d'habilitation, le 2 août dernier, le gouvernement va pouvoir légiférer par ordonnances dans le but de "donner plus de liberté et plus de protection" aux entreprises et aux salariés, selon l'argumentaire du gouvernement.



Plusieurs promesses de campagne d'Emmanuel Macron doivent figurer dans la longue liste de mesures, dont les décriés barèmes des dommages et intérêts prud'homaux pour licenciement abusif, la fusion des instances représentatives du personnel ou le rôle accru de l'accord d'entreprise. Le projet de loi autorise également le gouvernement à revoir le périmètre des licenciements économiques, à modifier le dispositif du compte pénibilité ou à étendre le recours aux CDI de chantier. Il permet aussi de reporter d'un an le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, au 1er janvier 2019.

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron fait également sa rentrée dans les kiosques ce jeudi avec une interview de 16 pages dans Le Point où il passe en revue toutes les grandes réformes qu’il promet d'appliquer, en demandant au passage aux retraités de faire un effort, car "les pauvres d'aujourd'hui sont souvent moins les retraités que les jeunes".

- Laurent Wauquiez a fait sa grande rentrée à Châteaurenard, dans les Bouches-du-Rhône, en attaquant Emmanuel Macron de front. Le vice-président des Républicains n’a pas encore officialisé sa candidature pour prendre la tête du parti.



- Pascal, le gardien de la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin où a disparu Maëlys dimanche dernier, a témoigné ce matin sur RTL et clame son innocence.



- Dans l’Aveyron, le directeur d’une colonie de vacances mis en examen et écroué pour un viol et sept agressions sexuelles.



- Après avoir été annulée l’an passé, la Grande braderie de Lille va bien se tenir ce weekend. Plus de 3 000 policiers et gendarmes seront déployés dans la ville du Nord pour sécuriser cet évènement.



- L'athlète Pierre-Ambroise Bosse, récent champion du monde du 800 mètres, a dû mettre fin à sa saison après avoir été victime d’une violente agression.



- L’équipe de France disputera ce soir face aux Pays-Bas un match de qualification pour participer à la Coupe du Monde 2018 en Russie.