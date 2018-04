publié le 11/04/2018 à 08:17

C'est une très bonne nouvelle pour l'emploi. Les perspectives d'embauches sont en forte augmentation (+18,7%) pour l'année 2018, selon les résultats de l'enquête annuelle "besoin en main d'oeuvre" de Pôle emploi publiée mardi 10 avril. Cette hausse, après 8,2% en 2017, représente 370.000 projets de recrutement supplémentaires, soit 2,35 millions d'embauches potentielles au total.



En 2018, les taux de progression sont importants aussi pour les grandes entreprises. Parmi les secteurs, pour la construction "il y a une amplification" par rapport à l'année dernière et "pour l'industrie il s'agit d'un vrai décollage", a souligné Jean Bassères, président de pôle emploi, avec "des embauches en CDI". "Il s'agit d'une anticipation d'une reprise de l'activité dans les secteur industriel", a-t-il assuré.

À écouter également dans ce journal :

- Syrie : "La France mettra tout en oeuvre contre l'impunité chimique", a assuré l'ambassadeur français François Delattre après l'attaque présumée au gaz à Douma, en Syrie. Elle annoncera "dans les prochains jours" la "décision" sur sa riposte, en coordination avec les alliés américain et britannique, a précisé à Paris le président Emmanuel Macron.

- François Hollande s'invite à nouveau dans le débat politique, en publiant mercredi 11 avril un ouvrage intitulé Les leçons du pouvoir (Stock), où il accuse les réformes d'Emmanuel Macron, de "creuser les inégalités". Dans cet ouvrage de plus de 400 pages, l'ancien chef de l'État revient longuement sur son bilan. Mais il lance aussi nombre de piques à Emmanuel Macron, et prend position sur plusieurs sujets d'actualité.



- Air France : la direction a proposé mardi 10 avril aux syndicats l'ouverture rapide d'une négociation sur les salaires couvrant 2019 à 2021 pour sortir d'un conflit évalué à 170 millions d'euros pour sept jours de grève, une "main tendue" accueillie fraîchement par les pilotes.



- Facebook : Mark Zuckerberg a présenté mardi 10 avril ses excuses personnelles et officielles devant le Sénat américain pour les erreurs commises sur la protection des données et la manipulation politique. "Nous n'avons pas pris une mesure assez large de nos responsabilités et c'était une grosse erreur. C'était mon erreur et je suis désolé", a-t-il lancé, en pleine tourmente sur le scandale de fuite de données vers Cambridge Analytica.