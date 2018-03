Le journal de 7h30 : cinq élus frontistes rejoignent Florian Philippot et quittent le FN

publié le 26/09/2017 à 08:21

Dans la famille Philippot, donnez nous le père. Daniel Philippot, ainsi que quatre autres élus frontistes des Hauts-de-France annoncent qu'ils quittent à leur tour le parti de Marine Le Pen, ne se retrouvant plus dans la ligne du FN. Samedi 23 septembre dernier, Florian Philippot, alors vice-président du parti, claquait la porte du Front national, ouvrant le chemin à d'autres élus vers son association, Les Patriotes.



"Nous quittons le FN sans la moindre animosité, mais avec une certaine tristesse," a déclaré à l'AFP l'ex-secrétaire départemental du parti dans la Somme, Eric Richermoz, qui dénonce une "rediabolisation" du FN et des "purges" en interne. Daniel Philippot, père de Florian, explique également ne plus se retrouver dans la ligne du parti frontiste.

"Beaucoup d'entre nous ont subi des pressions pour rester. Ce n'est pas une purge, il s'agit d'un départ volontaire, explique-t-il, Marine Le Pen est mal entourée. Elle est entourée de gens qui la desservent (...). C'est une ligne très dure qui fait que le parti va revenir à ces vieux démons."



À écouter également dans ce journal :

- Le gros coup de gueule de ce mardi, c'est celui des association de défense de la Santé. Le gouvernement a décidé d'augmenter le prix du forfait hospitalier de 18 à 20 euros, dès le 1er janvier prochain.



- Les députés débutent l'étude du projet de loi antiterroriste à l'Assemblée nationale, visant à remplacer l'état d'urgence. La gauche et la droite s'opposent sur ce sujet, et critiquent de nombreuses mesures, soit jugées trop laxistes, soit au contraires, menaçantes pour les libertés individuelles.



- Faut-il interdite le glyphosate ? Le gouvernement a du mal à se mettre d'accord sur l'avenir de cet herbicide. L'avocate Corine Lepage demande à Nicolas Hulot d'assumer. "Il y a des décisions qu'un ministre de l'environnement digne de ce nom ne peut pas endosser", a-t-elle lancé.



- Mariage en vue pour Alstom et Siemens, qui devrait être rendu officiel ce mardi, et pourrait donner naissance à un champion du matériel ferroviaire.



- Emmanuel Macron présentera cet après-midi son plan pour refonder l'Europe, à la Sorbonne, devant un parterre d'étudiants.



- Las Vegas aura bientôt sa rue Line Renaud. La française l’inaugurera ce vendredi. "Je suis plus que touchée, il faut que je me pince pour savoir ce qu'il m'arrive", a-t-elle commenté.