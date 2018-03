publié le 29/10/2016 à 08:04

Le passage à l’heure d’hiver est prévu la nuit prochaine. Nous dormirons une heure de plus puisqu’il faudra remonter sa montre. À 3 heures, il ne sera donc que 2 heures. Ce changement d’heure a été instauré il y a 40 ans pour réaliser des économies d’énergie. Mais les hommes ne sont pas les seuls concernés, les animaux aussi. Comme au zoo de Mulhouse, où des prédispositions ont été prises pour assurer la transition.

Toutes les lumières artificielles vont été reprogrammées, pour que les animaux reprennent leurs habitudes progressivement. Le changement d’heure a peut-être plus d’impact pour les otaries, qui assurent un spectacle tous les jours à 11h et 15h30, en été comme en hiver. Le personnel s’occupe de les stimuler et de leur faire comprendre cette modification dans leur quotidien.

À écouter également dans ce journal

- À quelques jours de l’élection présidentielle américaine, Hillary Clinton se retrouve à nouveau dans le viseur du FBI, qui a relancé l’enquête sur les emails qui pourraient contenir des informations confidentielles dévoilées par la candidate démocrate.

- François Hollande se rend ce samedi à une cérémonie près d’Angers en hommage aux Tsiganes internés dans des camps par le régime de Vichy lors de la Seconde Guerre Mondiale.

- Saad Lamjarred, grande star de la pop marocaine, a été arrêté et placé en détention pour des soupçons de viol sur une jeune femme de 20 ans dans son hôtel.



- Bonne opération pour le PSG, qui s’est imposé à Lille (0-1) vendredi soir en Ligue 1, grâce à un but d’Edinson Cavani. Le club de la capitale revient à trois points du leader niçois avant les autres matches de la 11e journée.



- Saint-Étienne se frotte justement à Monaco, deuxième du classement. Christophe Galtier, l’entraîneur des Stéphanois, espère que son équipe va renverser l’un des outsiders du championnat.