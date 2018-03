publié le 28/08/2017 à 08:05

Aéroports fermés, routes transformées en rivières : sous les eaux et de plus en plus isolée, Houston, la plus grande métropole du Texas, subissait dimanche des inondations "sans précédent" causées par la tempête Harvey qui a déjà fait au moins trois morts.



Donald Trump, qui avait promis d'attendre de ne pas gêner les secours pour se rendre dans cet État du sud frappé de plein fouet par le plus puissant ouragan à accoster aux États-Unis depuis 2005, se rendra sur place dès mardi, a finalement fait savoir la Maison Blanche.

Le Texas devrait encore être confronté ce jour-là à des pluies torrentielles et des "inondations catastrophiques" et "potentiellement mortelles", selon le National Weather Service (NWS), car Harvey, rétrogradé en tempête tropicale, fait quasiment du sur-place. Les services météo évoquent des intempéries "sans précédent" dont "les conséquences ne sont pas encore connues mais vont au-delà de ce qu'on a jamais vu".

À écouter également dans ce journal

- La diminution d'une partie des contrats aidés annoncée par le gouvernement oblige les municipalités à s'adapter. Faute de personnels, certaines mairies ont décidé de reporter la rentrée des classes.



- L’Élysée organise un séminaire de recadrage ce lundi 28 août où chaque membre du gouvernement recevra une fiche indiquant l’agenda des réformes et comment les expliquer au mieux.



- Code du travail. 56% des Français sont favorables à la réforme mais 63% d'entre eux ne croient pas en Emmanuel Macron pour la mener.



- 2.403,64 euros. C'est, en moyenne, ce que les étudiants devront débourser pour cette rentrée 2017 selon la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE). Soit une augmentation de 1,86% depuis l'an passé.



- En Isère, une fillette de 9 ans prénommée Maelys a disparu lors d'un mariage dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août à Pont-de-Beauvoisin. Les recherches, interrompues dans la nuit, doivent reprendre ce matin.



- À seulement 18 ans, Kylian Mbappé devient le joueur français le plus cher. L'attaquant de l'AS Monaco est prêté pour un an au PSG pour 180 millions d'euros.



- Monaco a écrasé l'OM hier 6-1 au stade Louis II, lors du match phare de la 4e journée de Ligue 1. Monaco est 2e derrière le leader PSG.