publié le 28/11/2016 à 08:03

C'est une victoire sans appel. François Fillon a remporté plus de 66% des suffrages au second tour de la primaire de la droite et du centre, loin devant les 33% de Alain Juppé. "Les électeurs ont trouvé en moi les valeurs françaises", a affirmé l'ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy. "La gauche, c'est l’échec, le Front national c'est la faillite", a lancé François Fillon, appelant tous ceux qui le souhaitent à se joindre à lui pour remporter l'élection présidentielle en mai prochain. Grand perdant, Alain Juppé lui a souhaité "bonne chance".



Désormais homme fort de la droite, François Fillon devient, de fait, le chef des Républicains et va placer ses proches dans l'organigramme du parti. Laurent Wauquiez, actuel président par intérim du parti, pourrait être remplacé dès demain à l'issue d'un bureau politique exceptionnel. Un temps pressenti, Bruno Retailleau ne devrait pas être nommé. C'est Bernard Accoyer qui pourrait être nommé secrétaire général. Avec la victoire de François Fillon, c'est aussi la fin du sarkozysme. Les proches de l'ancien chef de l'État, comme Éric Ciotti, devraient céder leur place à des proches du député de Paris.

À écouter également dans ce journal

- François Hollande dira avant le 15 décembre s'il est candidat à sa réélection. Pour l'heure c'est son Premier ministre qui est dans tous les esprits. Dans un entretien accordé au JDD, Manuel Valls a affirmé qu'il n'excluait pas de se présenter à la primaire de la gauche face à François Hollande. Depuis la rumeur d'un limogeage court, pourtant démentie par Matignon et l'Élysée.

- L'homme qui a délibérément foncé sur un gendarme, décédé quelques heures plus tard, samedi en Ariège, était bien connu des forces de police. Âgé de 31 ans, le suspect était interdit de séjour depuis plusieurs mois en Ariège et roulait sans permis.



- À Alep, un tiers des quartiers rebelles ont été repris par le régime de Bachar al-Assad en seulement 24 heures, poussant des milliers de civils à fuir.



- Cuba vit au ralenti trois jours après la mort de Fidel Castro. Le pays a décrété 9 jours de deuil national et hasard du calendrier, c'est ce 28 novembre que les premiers vols commerciaux entre les États-Unis et Cuba débutent.



- En football, le PSG a bien terminé sa semaine en s'imposant à Lyon (1-2) grâce à un doublé d'Edinson Cavani. Les Parisiens reviennent à un point du leader niçois.