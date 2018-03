publié le 30/05/2017 à 08:11

Jamais en Europe une telle saisie n'avait eu lieu. En janvier dernier, les douaniers de Roissy ont saisi 350.000 comprimés de Captagon, pour un poids total de 137 kilos, révèle RTL. À la revente en gros, cette quantité est estimée entre 1,5 et 2,5 millions d'euros. Le Captagon, surnommé la "drogue des jihadistes" est particulièrement prisé par les terroristes puisque ces puissantes amphétamines annihilent l'empathie et développent les capacités mentales et physiques. Au Moyen-Orient, elle est également consommée pour son usage récréatif.



Les 350.000 comprimés saisis par les douanes de Roissy, étaient cachés dans le double fond de deux énormes pièces industrielles en métal. Les douaniers, intrigués par l'envoi de ces deux pièces par le fret, ont mis près de quatre heures avant de découvrir la drogue. Ces pièces venaient du Liban et étaient à destination de l'Arabie Saoudite. Pour l'heure, les enquêteurs se demandent si le Captagon a été produit au Liban, dans les usines régulièrement utilisées par les trafiquants, ou bien en Syrie, où Daech a pris le contrôle de nombreux laboratoires.

À écouter également dans ce journal

- Droits de l'homme, Ukraine, Syrie, médias russes (RT et Sputnik)... Emmanuel Macron a été ferme face à Vladimir Poutine qu'il a reçu hier à Versailles.

- Visée dans une enquête sur des soupçons d'emplois fictifs au Parlement européen, Marielle de Sarnez dément fermement toute irrégularité dans l'emploi de son assistante.



- Une candidate LREM aux législatives est soupçonnée d'avoir loué un appartement insalubre à un "tarif exorbitant", pendant cinq mois, selon Mediapart. La République en marche a saisi son comité d’éthique qui statuera dans les meilleurs délais sur la situation de Véronique Avril.



- François Baroin, chef de file Les Républicains pour les législatives, prône "le désistement" des candidats LR en cas de victoire possible du FN en marge d’un meeting en Loire-Atlantique.



- Au quatrième jour de grève des conducteurs de matières dangereuses, les filtrages et blocages de CERTAINS dépôts se poursuivent. La CGT entend intensifier le mouvement mais aucune pénurie de grande ampleur n'est à prévoir selon les professionnels.



- Des milliers de personnes se sont recueillis pour une minute de silence hier à Manchester, à 22h31, heure précise à laquelle un terroriste a tué 22 personnes après un concert.