Le journal de 7h : Un réveillon sous haute sécurité

publié le 31/12/2016 à 08:03

À la différence de l'année dernière où les festivités avaient été annulées, plus de 500.000 personnes sont attendues ce soir sur les Champs-Élysées. L'affluence maximale est prévue lors du spectacle qui commencera à 23 h 40 et s’achèvera à minuit. Le spectacle de trois minutes sera retransmis sur 5 écrans du côté pair de l'avenue. Le thème sera la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024 avec des jeux d’optiques projetés sur l’Arc de Triomphe. Dans un contexte où la menace terroriste plane sans cesse, le Nouvel An se fêtera sous très haute sécurité dans les plus grandes capitales du monde.



À Berlin, la police sera équipée d'armes automatiques et des barrages et des plots en béton seront installés autour de la porte de Brandebourg. Idem à New York où ces mesures viennent s'ajouter au dispositif habituel et notamment aux abords de Times Square, où sont attendues plus d'un million de personnes pour assister à la traditionnelle descente de la boule du Nouvel An.

À écouter également dans ce journal

- Le chef de l'État François Hollande présentera ses derniers vœux de Président aux Français

- Dans un entretien au Journal du Dimanche, Bernard Cazeneuve annonce qu'il ne prendra pas parti pour un candidat lors de primaire organisée par le PS.



- RTL a rencontré Mireille et Pierre, qui participent à une soirée pour célibataires organisée sur Internet



- Vladimir Poutine créé la surprise en décidant de ne pas expulser les diplomates américains. Donald Trump le félicite.



- Armel Le Cléac’h est en tête du Vendée Globe, devant Alex Thomson