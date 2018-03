publié le 26/07/2017 à 07:46

Les violents incendies se poursuivent en France. Plus de 4.000 hectares sont partis en fumée depuis deux jours dans le sud-Est et la Corse, mais ce mercredi matin, l'inquiétude provient de Bormes-les-Mimosas dans le Var. Un incendie ravage la commune en ce moment même. Le feu soutenu par le vent avance à vitesse grand V. La départementale 98 entre Hyères et Bormes est coupée à la circulation et les habitants ont eu à peine le temps de quitter leur domicile en toute hâte. Environ 10.000 personnes ont été évacuées dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 Juillet dans le Var en raison du nouvel incendie qui a brûlé au moins 400 hectares près de Bormes-les-Mimosas, a-t-on appris mercredi auprès des pompiers.



Autres foyers dans le Var à Artigues au nord-ouest du département. Là aussi, des évacuations préventives ont eu lieu dans la soirée. Les pompiers restent mobilisés dans le Vaucluse mais aussi en Corse. Au total, une vingtaine de secouristes a été blessée dont un brûlé au second degré, mais fort heureusement aucune victime n'est à déplorer. Certains avaient mis en cause le manque de moyens aériens pour lutter contre le feu. Le ministre de l'Intérieur qui effectuait un déplacement sur des foyers d'incendie en Corse, a annoncé un effort de l'État dans ce domaine. La Corse où 1.800 hectares ont brûlé avec des départs de feu enregistrés aussi à Propriano.

À écouter également dans ce journal :

- En présence d'Emmanuel Macron, la République commémorera ce lundi matin le premier anniversaire de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. La cérémonie se déroulera tout d'abord dans l'église où le père Jacques Hamel a été assassiné pendant son office par deux terroristes. C'est l'archevêque de Rouen qui célébrera la messe. Une stèle républicaine pour la paix et la fraternité sera ensuite inaugurée juste à côté de l'église.

- Alors que le chômage a baissé de 3% au mois de juin, il est un secteur visiblement porteur en Ile-de-France. C'est celui des taxis et des VTC. C'est une information RTL, on a enregistré une explosion des candidatures avec plus de 5.000 chauffeurs qui ont passé leur examen depuis le 15 mai, dont plus de la moitié lors de la seule journée d'hier, mardi. Jamais un tel chiffre n'avait été atteint.



- Dans le journal Le Parisien, Christophe Castaner dénonce la malhonnêteté du précédent gouvernement qui a inscrit la baisse des APL sans en prévoir le financement. Le porte-parole du gouvernement estime qu'il y a urgence à baisser de cinq euros mensuellement les APL, ce qui entraînera une économie de 150 millions d'euros sur les 18 milliards annuels que coûte le système. "Un effort nécessaire sinon on ne pourra pas payer les aides à la fin de l'année", ajoute Christophe Castaner.



- L'angoisse des salariés de TIM près de Dunkerque. L'entreprise fabrique des cabines d'engins pour le BTP. Le tribunal de commerce de Tourcoing doit statuer ce mercredi sur l'unique offre de reprise d'un industriel bulgare. 471 salariés sont menacés et à peu près autant chez les sous-traitants. Olivier Lamotte, délégué CFDT craint une véritable casse sociale.



- Fifty-fifty c'est la proposition française au gouvernement italien dans le dossier STX. L'éxécutif a offert aux autorités italiennes de partager "à 50-50" entre Fincantieri et les actionnaires tricolores, avec en contrepartie une coopération accrue dans le domaine militaire. C'est ce qu'a indiqué mardi le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.



- Il ne faut pas crier victoire, mais l'espoir de vaincre la myopathie de Duchenne pourrait devenir réalité. Cette maladie génétique rare touche l'ensemble des muscles de l'organisme y compris le coeur et l'espérance de vie des patients dépasse rarement les 30 ans. Des équipes de chercheurs français ont réussi à faire reculer la maladie lors d'une essai sur des chiens atteints naturellement de cette pathologie.



- À l'étranger, peut-être le début de la fin pour l'Obamacare. Sous la pression de Donald Trump, les sénateurs américains ont initié un débat qui pourrait aboutir à l'abrogation de la réforme du système de santé instauré sous la présidence Obama.



- La réconciliation de la Libye actuellement divisée. Les deux chefs rivaux réunis à la Celle-Saint-Cloud sous l'égide d'Emmanuel Macron se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu et des élections.



- En football, Monaco et le Real Madrid se serait mis d'accord pour le transfert de Kylian MBappé contre un chèque de 180 millions d'euros. C'est ce qu'a annoncé mardi le journal espagnol Marca mais le joueur n'a pas encore pris sa décision.



- L'équipe de France féminine de football a elle a besoin d'un match nul pour atteindre les quarts de finale de l'Euro qui se déroule aux Pays-Bas. Les filles d'Olivier Echouafni affrontent la Suisse à 20h45 ce mercredi



- En escrime, l'équipe de France d'épée est devenue championne du monde en battant la Suisse 45 touches à 43. Les Bleus étaient déjà champion olympiques à Rio.



- Enfin, Warren Barguilavec son maillot à poids de meilleur grimpeur du Tour de France s'est imposé hier soir au Critérium de Lisieux devant Arnaud Démare.