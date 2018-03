Le journal de 7h : un contrat historique pour le français DCNS

publié le 26/04/2016 à 07:46

La France décroche un contrat géant avec l'Australie. Le groupe français DCNS, spécialiste du naval de défense, a remporté, mardi 26 avril, un contrat estimé à 34 milliards d'euros pour la construction de la prochaine génération de sous-marins australiens. Le spécialiste du naval de défense détenu par l'État français et Thalès était en compétition avec l'allemand ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) et un consortium emmené par Mitsubishi Heavy Industries et soutenu par le gouvernement japonais. La commande porte sur 12 sous-marins océaniques qui vont devenir les plus sophistiqués du monde.



L'entrée en service des nouveaux sous-marins est prévue en 2027. Outre les sous-marins, le contrat porte sur une enveloppe globale sur 50 ans comprenant notamment les infrastructures, la maintenance et la formation des équipages.

- Le trafic SNCF est fortement perturbé ce 26 avril. Les cheminots dénoncent les nouveaux rythmes de travail qui vont voir le jour avec l'arrivée de la concurrence. Le mouvement devrait prendre fin demain à 8h mais des perturbations devraient revenir jeudi lors de la journée de mobilisation contre la loi Travail.

- 600 militants sont venus au premier rassemblement "Hé Ho la gauche", censé soutenir l'action du gouvernement. "Nous pouvons gagner", a affirmé Marisol Touraine, la ministre de la Santé. "Nous devons être fiers de ce que nous faisons", a affirmé Manuel Valls en déplacement au Mont-Saint-Michel.



- Les victimes et proches des victimes du 13 novembre vont assister à une réunion exceptionnelle menée par les autorités pour les informer des avancées de l'enquête sur les attentats. Deux réunions vont avoir lieu à l'école militaire les 25 et 26 mai prochains.



- Le procès du scandale LuxLeaks s’ouvre ce mardi devant la justice du Luxembourg. Trois Français comparaissent pour violation du secret des affaires dont le lanceur d’alerte de l’affaire Antoine Deltour, à l'origine du scandale LuxLeaks.



- Le cardinal Barbarin visé pour non-dénonciation d'agressions sexuelles, a admis avoir commis certaines erreurs dans "la gestion et la nomination de certains prêtres".



- Il y a 30 ans le réacteur nucléaire de Tchernobyl explosait en Ukraine.



- Nancy valide sa remontée en Ligue 1 avec sa victoire 1-0 sur Sochaux.



- Rafael Nadal a annoncé lundi avoir déposé une plainte en diffamation, visant l'ancienne ministre des Sports, pour l'avoir accusé de dopage.