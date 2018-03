Le journal de 7h : Nicolas Sarkozy et Alain Juppé donnent le coup d'envoi des primaires

publié le 28/08/2016 à 07:30

Alain Juppé et Nicolas Sarkozy s'affronteront à distance jusqu'au 20 novembre prochain, date du premier tour de l'élection de la primaire Les Républicains. Samedi 27 août, près de 240km séparaient les deux candidats. Alors qu'Alain Juppé faisait sa rentrée politique à Châtou, dans les Yvelines, Nicolas Sarkozy se trouvait quant à lui devant les Jeunes républicains au Touquet, dans le Pas-de-Calais.



L'ancien chef de l'État a raillé "les oreilles sensibles" de son rival sur ses propositions, telles que la fin du regroupement familial. Il s'est également prononcé pour une remise en cause des accords du Touquet, qu'il avait pourtant lui-même signé en 2003. Un discours qui a conquis ses militants venus en nombre. Plus sobre, Alain Juppé a tout simplement refusé d'évoquer Nicolas Sarkozy ou d'entrer sur la polémique sur le burkini.

À écouter également dans ce journal :

- Lactalis : le bras de fer continue entre les éleveurs de lait et le groupe agroalimentaire, après l'échec récent des négociations. Les agriculteurs réclament toujours une hausse du prix du lait, actuellement payé 257 euros la tonne, soit à un tarif bien en deçà des coûts de production, selon eux. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture a tenu à leur apporter son soutien, samedi 27 août. Pour le membre du gouvernement, il n'est pas acceptable que le numéro un mondial soit également la laiterie qui paie le litre de lait le moins chef en France.

- 23.000 locataires se contentent d'un 9 mètres carré pour vivre. La révélation émane du ministère du Logement. Des locations totalement illégales qui se concentrent principalement en Île-de-France. 7.000 foyers vivent dans ces conditions à Paris. Une situation dénoncée avec force par la Fondation Abbé Pierre.



- Météo : la canicule s'éloigne de l'Hexagone. Les températures sont en effet en légère baisse, dimanche 28 août, et l'air devient plus respirable après plusieurs jours consécutifs d'intense chaleur. Cependant, il fera encore très chaud en Alsace-Lorraine.



- Circulation : la journée sera classée orange au niveau national dans le sens des départs.



- Ligue 1 : L'Olympique lyonnais subit sa première désillusion de la saison. Le Club dirigé par Jean-Michel Aulas a été battu 4-2 par Dijon, qui vient tout juste de monter en Ligue 1. La blessure d'Alexandre Lacazette assombrit encore un peu plus le tableau.



- Jeux olympiques de Rio : une semaine après la fin des olympiades, les athlètes français ont pu retrouver leur public, samedi 27 août. Réunis lors du meeting de Paris au Stade de France de Saint-Denis, les médaillés ont pu savourer leur notoriété olympique. C'est notamment le cas pour Renaud Lavillenie, qui est monté sur la première marche du podium, s'assurant quasiment une 7e Ligue de diamant consécutive à la perche. Du jamais vu.