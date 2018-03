publié le 30/12/2016 à 07:47

Les hôteliers parisiens retrouvent le sourire. La soirée de la Saint-Sylvestre s’annonce meilleure que l’an dernier. Paris avait alors annulé son feu d’artifice, un mois et demi après les attentats du 13 novembre. Cette année, les hôteliers ont enregistré beaucoup plus de réservations et 500 000 personnes sont attendues sur les Champs-Élysées. Certains établissements ont doublé leurs réservations. "Nous ne sommes quand même pas complets, mais on pense finir autour de 80%", explique la propriétaire d'un hôtel situé à Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris.



La nuit du réveillon marque le grand retour des touristes dans la capitale. Les forces de l'ordre seront très mobilisés pour assurer la sécurité de la soirée. Près de 90 000 policiers et gendarmes seront déployés, autant que lors du 31 décembre 2015. Selon des informations de RTL, des dispositifs anti-camion bélier seront mis en place pour éviter que ne se reproduisent les drames de Nice et plus récemment de Berlin.



À écouter également dans ce journal

- Les interventions des forces de l’ordre pourront désormais être filmées. Les policiers municipaux sont autorisés à porter de petites caméras.

- Graciée mercredi 28 décembre par François Hollande, Jacqueline Sauvage a débuté sa nouvelle vie de femme libre, après quatre années de prison.





- Un nouveau pic de pollution est enregistré à Paris ce vendredi 30 décembre 2016, mais la circulation alternée a été refusée par la préfecture. La vitesse a toutefois été réduite de 20 km/h sur les routes.



- Un cessez-le-feu est entré en vigueur dans la nuit du jeudi 29 décembre en Syrie, grâce à un accord passé entre la Russie et la Turquie. Des négociations de paix doivent s’ouvrir.



Le skieur français Alexis Pinturault a remporté le Santa Caterina en Italie, jeudi 29 décembre. C’est son troisième succès consécutif en combiné cette saison.