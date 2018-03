Le journal de 7h : les négociations reprennent sur le prix du lait

publié le 30/08/2016 à 07:57

Lundi 29 août, et face à l'impossibilité d'aboutir à un accord sur le prix du lait, la FNSEA a mené des manifestations et des blocages dans le Nord, en Haute-Saône, dans le Cantal, en Bretagne, ou encore en Normandie. Des sites de production du groupe Lactalis et supermarchés ont été ciblés. Les discussions ont donc repris à la préfecture de la Mayenne, à Laval, où se trouve le siège de l'entreprise française.



À 7h, ce mardi 30 août, cinq agriculteurs et trois représentants de Lactalis vont participer aux négociations. Seront notamment présent Michel Nalet, porte-parole du groupe et Sébastien Amand, vice-président de l'Organisation de producteurs Normandie Centre. À noter que les opérations menées par la FNSEA, blocages comme actions de sensibilisation, n'ont pas été suspendues avec la reprise des discussions entre les deux parties.

À écouter également dans ce journal

- Ce lundi 29 août, l'actuelle propriétaire du club phocéen, Margarita Louis-Dreyfus, a annoncé être en négociation exclusive avec l'homme d'affaires Franck McCourt pour la revente de l'OM.

- Ce mardi 30 août à Jouy-en-Josas, s'ouvre l'université d'été du Medef. 5.000 personnes sont attendues.



- À Calais, il y aurait actuellement 10.000 migrants. Les riverains sont particulièrement nerveux face à cette situation. Agriculteurs, commerçants, collectifs de citoyens et policiers ont prévu de bloquer indéfiniment les gros axes routiers menant à Calais à partir de lundi 5 septembre.



- La réforme du collège va rentrer en vigueur à partir de la rentrée à venir cette semaine. Le principal syndicat de professeurs, le SNES, appelle à la grève le 8 septembre prochain.



- Ce lundi 29 août, plusieurs ministres étaient réunis à Colomiers pour un meeting de rentrée. Manuels Valls y a accusé Nicolas Sarkozy de préparer la jonction entre la droite et l'extrême droite.



- Selon Les Échos, Emmanuel Macron serait prêt à démissionner du gouvernement.



- Apple est sous le coup d'un redressement fiscal historique d'un milliard d'euros. La Commission européenne doit rendre son verdict aujourd'hui. Le géant américain est accusé d'avoir bénéficié d'avantages indus en Irlande.