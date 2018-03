Le journal de 7h : les intermittents trouvent un accord avec leurs patrons

publié le 28/04/2016 à 07:46

Après 10 heures de négociations, un accord a été trouvé dans la nuit de mercredi 27 avril à jeudi 28 avril par les organisations de salariés et d'employeurs du spectacle sur le régime d'assurance chômage spécifique aux intermittents du spectacle. La CGT Spectacle salue des "avancées importantes". Parmi les principaux points actés dans cet accord figurent par exemple l'ouverture des droits à l'indemnisation aussi bien pour les artistes que pour les techniciens, à partir de 507 heures travaillées sur 12 mois, contre 10 mois actuellement. L'accord prévoit aussi un retour à une date anniversaire pour le calcul des droits des intermittents. Les intermittents partant en congé maladie ne perdraient plus leurs indemnités et pour les malades, les arrêts maladie de longues durées devraient également être pris en charge.



Depuis plusieurs jours, les intermittents occupaient les théâtres de l'Odéon et la Comédie français à Paris, ainsi que des théâtres à Bordeaux, Strasbourg et Lille. La CGT a indiqué que ses instances allaient se réunir dans la journée pour décider d'une signature de cet accord et de la levée des blocus.



À écouter également dans ce journal

- Nouvelle journée d'action contre loi Travail ce 28 avril. Des perturbations sont attendues dans les transports. Ainsi, 20% des vols sont supprimés au départ et à l'arrivée d'Orly et les lignes B et C du RER sont impactées. Les journaux nationaux ne seront pas en kiosques.

- À l'université de Caen, les examens sont menacés. Depuis plusieurs semaines, les bâtiments sont souvent bloqués par les opposants à la loi Travail. Le doyen de l'université a écrit aux étudiants pour les informer d'un risque de redoublement massif.



- Salah Abdeslam vient de passer sa première nuit dans le quartier de haute-sécurité de la prison de Fleury-Mérogis. Sa cellule de 11 m² a été adaptée, avec notamment l'installation de caméras de surveillance. Le 27 avril, le seul survivant des commandos du 13 novembre a été remis à la justice française. Les juges d’instruction lui ont notifié sa mise en examen pour : "participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes", "assassinats et tentative d’assassinats en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste".



- La Sécurité sociale veut que les médecins respectent les préconisations relatives à chaque maladie pour les arrêts maladie. Les médecins étant, par exemple, invités à prescrire 5 jours d'arrêt de travail pour une grippe saisonnière, 3 pour une angine ou 21 jours pour une entorse grave lorsque le patient effectue "un travail physique lourd".



- Un prêtre du diocèse de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), mis en cause pour des faits de pédophilie remontant aux années 1990, a été suspendu de toute fonction ecclésiastique.



- L'Atlético Madrid s'est imposé 1-0 face au Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions.