Le journal de 7h : le réseau derrière l'attentat de Manchester quasi démantelé

publié le 27/05/2017 à 07:36

C'est le sujet principal de discussions au G7 de Taormine en Italie. La lutte contre le terrorisme fait l'unanimité parmi les plus grandes puissances mondiales. Elles appellent notamment les acteurs de l'internet à se mobiliser davantage dans la lutte contre les contenus terroristes et ce, quatre jours après l'attentat qui a fait 22 morts à Manchester, lundi 22 mai.



La police britannique progresse rapidement dans son enquête. Une nouvelle arrestation a eu lieu hier soir portant à 9 le nombre de personnes en garde à vue. La police estime avoir réalisé des progrès déterminants et avoir démantelé une "bonne partie" du réseau jihadiste derrière cet attentat.

La chanteuse Ariana Grande qui se produisait sur scène avant l'attentat a promis de revenir à Manchester pour donner un concert de charité en faveur des victimes.

À écouter également dans ce journal

- Une petite révolution à la SNCF, le Train à Grande Vitesse va perdre son appellation TGV pour devenir inOui.



- À l'appel de la CGT, les conducteurs de matières dangereuses viennent de se mettre en grève pour une durée illimitée. Ils réclament une meilleure prise en compte des spécificités liées à leur travail. Un mouvement qui pourrait, s'il s'éternise, occasionner des problèmes d'approvisionnement en carburant des stations-services comme l'an passé.



- Colère chez les salariés d'Ikea après le changement de calcul de leur bonus représentant environ un mois de salaire supplémentaire, désormais ce sera proche de zéro. De nombreux magasins enregistrent des débrayages et une mobilisation a lieu ce samedi matin devant celui de Thiais dans le Val de Marne.



- Nouvelle attaque contre des chrétiens coptes en Égypte. Au moins 28 personnes dont de nombreux enfants ont été tués dans l'attaque d'un bus. Le gouvernement du Caire a répondu en frappant des camps jihadistes sur le territoire de son voisin libyen.



- Aux États-Unis, l'entourage de Donald Trump toujours dans le viseur. Jarred Kuchner, le gendre et conseiller du Président, aurait demandé début décembre à l'ambassadeur russe à Washington d'établir un canal secret de communications avec le Kremlin, selon le Washington Post.



- Christophe Naudin devra effectuer sa peine en République Dominicaine dans l'affaire Air Cocaïne. L'accord passé avec le parquet prévoyant qu'il effectue une partie de sa peine en France a été rejeté par le juge.



- Le parquet de Brest ne poursuivra pas Richard Ferrand dans le dossier des mutuelles de Bretagne révélé par le Canard enchaîné.



- En rugby, Toulon s'est qualifié au dépens de La Rochelle en demi-finale du Top 14. En football, finale de la Coupe de France ce soir entre Angers et le PSG.