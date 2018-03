publié le 30/03/2017 à 07:48

La gauche dans tous ses états au lendemain de l'officialisation du soutien de Manuel Valls à Emmanuel Macron. "Je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République", a expliqué l'ancien Premier ministre mercredi 29 mars, en parjurant ainsi son engagement lors de sa participation de la primaire PS. "Qui se ressemble s’assemble", a ironisé Martine Aubry, après ce nouveau séisme au PS.



Alors que de nombreuses voix s’insurgent contre la trahison de Manuel Valls, l'actuel premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis refuse de le sanctionner, pour tenter sauver l’unité du Parti à la rose : "pas de Saint Barthélémy au PS".

De son côté, Jean-Luc Mélenchon a refusé l'appel à l'unité lancé par Benoît Hamon quelques heures après cette annonce. "Mais qu’allait-il faire dans cette primaire", s'est exclamé le candidat de la France Insoumise, lors d'un meeting au Havre.

À écouter également dans ce journal

- Les autorités ont déclenché l'alerte enlèvement à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) dans la soirée de mercredi 29 mars pour retrouver Vicente, âgé de 5 ans et demi, kidnappé par son père, Jason Lopez, activement recherché depuis son évasion en décembre 2016 de la maison d'arrêt de Riom (Puy-de-Dôme).



- Les ministres de l'Intérieur Matthias Fekl et des Outre-mer Ericka Bareigts sont arrivés à Cayenne pour tenter de calmer le courroux des Guyanais, alors que le département d’outre-mer connaît son 10e jour de grève générale.



- Neuf organisations de retraités appellent à défiler pour l'amélioration du pouvoir d'achat, alors que les pensions gelées depuis 2013



- De nouveaux affrontements ont eu lieu entre plusieurs dizaines de manifestants de la communauté chinoise et les forces de l'ordre devant l'Hôtel de ville, après la mort d'un père de famille au cours d'une intervention de la police ce weekend dans le 19e arrondissement de la capitale.



- Un groupe australien, leader mondial de l'emballage, a tenté avant-hier de vider son usine à Argentan, dans l'Orne, au risque de mettre les 86 salariés au chômage technique.



- La nouvelle affiche du festival de Cannes avait suscité l’indignation des Internautes hier, en retouchant une photo de l'actrice Claudia Cardinal datant de 1958. "Il s'agit d'un personnage rêvé", a répondu l’actrice dont la taille et les jambes ont été retouchées pour être amincies, "le souci de réalisme n'a pas lieu d'être ici".