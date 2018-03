Le journal de 7h : le compte pénibilité va être remanié

publié le 30/05/2017 à 07:47

Le compte pénibilité devrait être prochainement remanié. À peine mise en œuvre, l'une des mesures phares de la loi El Khomri va faire l'objet d'un moratoire, selon les informations du Figaro. Le dispositif permet aux salariés qui exercent des métiers difficiles de partir plus tôt à la retraite, mais les chefs d'entreprises le jugent trop compliqué. Emmanuel Macron a évoqué le principe d'un moratoire. Le dispositif devrait être simplifié pour être rendu applicable pour les entreprises,qui dénoncent une "usine à gaz". La nouvelle version pourrait être insérée dans le texte sur la réforme des retraites prévue début 2018, indique le Figaro.



À l'Élysée, on insiste : la pénibilité n'est pas enterrée, pour ne pas braquer la CFDT, à l'origine de la mesure, D'ailleurs, ceux qui bénéficient des quatre premiers critères (travail de nuit, travail en trois huit, travail répétitif ou en milieu hyperbare) vont commencer à partir plus tôt à la retraite dès 2018. La caisse d'assurance vieillesse estime qu'ils seront 18.000.

À écouter également dans ce journal

- Troisième journée de grève pour les conducteurs de matières dangereuses. Le risque de rupture de stock de courte durée est réel dans certaines stations-service notamment en Île-de-France. Toutefois, le patronat refuse d'ouvrir les négociations, estimant que la CGT est isolée dans ce dossier.

- 9 Français utilisent leur smartphone au volant selon une étude de la Sécurité routière, que vous révèle RTL.



- Nouvelle vidéo choc de l'association de défense des animaux L214. Les images mettent en cause un élevage de poule situé en Vendée. Les œufs sont notamment utilisés par l'industrie agroalimentaire.



- Visée dans une enquête sur des soupçons d'emplois fictifs, Marielle de Sarnez dément fermement toute irrégularité dans l'emploi de son assistante.



- François Baroin, chef de file Les Républicains pour les législatives, prône "le désistement" des candidats LR en cas de victoire possible du FN en marge d’un meeting en Loire-Atlantique.



- Jean-Luc Mélenchon, visé par une plainte de Bernard Cazeneuve pour diffamation concernant la mort de Rémi Fraisse, a estimé qu'il n'aurait "pas dû se sentir piqué" par les reproches de l'ex-Premier ministre sur son attitude face à Marine Le Pen.



- La polémique enfle au sujet de l'ouverture prochaine à l'aéroport de Roissy, au nord de Paris, d'une annexe du tribunal de Bobigny où doivent être jugés des étrangers non admis sur le territoire. Lundi, une délégation d'avocats a réaffirmé leur opposition au projet lors d'une visite sur place.



- Emmanuel Macron a tracé une "ligne rouge" sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie, lors d'une conférence de presse commune avec son homologue russe Vladimir Poutine, allié du régime de Bachar al-Assad. "Toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate", a-t-il dit



- L'ancien dictateur panaméen Manuel Noriega, qui était hospitalisé depuis mars dernier à la suite d'une tumeur cérébrale, est décédé dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 83 ans, a-t-on annoncé de source officielle.