publié le 28/06/2017 à 07:36

Quelques semaines après WannaCry et Adylkuzz, le monde est frappé par une nouvelle cyberattaque internationale de grande ampleur. Depuis ce mardi 27 juin, une vaste cyberattaque provoquée par le virus "Petrwrap" frappe des dizaines de pays, dont la France où plusieurs entreprises ont été touchées. Le parquet de Paris a d'ailleurs ouvert une enquête de flagrance sur la cyberattaque.



Parmi les entreprises françaises touchées figurent Saint-Gobain, Auchan et la SNCF. Mais le virus a été stoppé et ne s'est pas propagé dans le système informatique de l'entreprise ferroviaire. Aucun incident n'a affecté les trains mardi soir. La vigilance est accrue pour les employés de la SNCF, qui ne doivent pas ouvrir des mails frauduleux ou consulter des sites inconnus. Selon une source proche dossier, il est cependant encore "trop tôt" pour savoir combien d'entreprises ont été touchées et connaître l'ampleur des dégâts éventuels.

À écouter également dans ce journal

- JUSTICE - Le parquet de Paris a demandé la fin des investigations dans plusieurs enquêtes pénales sur le scandale sanitaire de l'amiante, considérant qu'il était impossible de déterminer avec certitude la date à laquelle les personnes ont pu être intoxiquées. Une décision qui ouvre la voie à des non-lieux dans les instructions menées depuis 20 ans.

- POLITIQUE - Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, est fragilisée par les révélations de Libération sur l'affaire Las Vegas. Elle est soupçonnée de favoritisme et d'avoir attribué sans appel d'offres, quand elle dirigeait Business France, l'organisation par Havas du déplacement d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie, en janvier 2016.



- INTERNATIONAL - En Irak, les combats continuent dans les rues de Mossoul, mais des civils veulent revenir chez eux. L'ONG Handicap International leur donne des conseils, notamment sur les objets piégés. "J'ai peur parce que je sais qu'il y a des risques, mais je n'ai pas peur parce que je rentre chez moi et je serai en sécurité", explique une habitante sur le retour.



- CONSO - La période des soldes d'été s'ouvre ce mercredi pour six semaines. Pour réaliser leurs achats, certains font appel à des "personal shopper". "C'est du repérage en boutique pour les clients. Soit ils détestent le shopping, soit ils n'ont pas le temps, donc on chasse la perle rare", explique une "personal shopper".



- FOOTBALL - Stéphane Paille, ancien joueur de l'équipe de France, est décédé brutalement mardi à l'âge de 52 ans. Champion d'Europe espoirs en 1988 au côté de Laurent Blanc, Éric Cantona et Franck Sauzée, il avait notamment joué à Sochaux et Montpellier.