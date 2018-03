Le journal de 7h : François Hollande annonce de nouvelles baisses d'impôts

publié le 30/06/2016 à 07:45

Nouvelle étape dans l'entrée en campagne de François Hollande, qui ne s'est toujours pas déclaré candidat à sa succession. Le président de la République a accordé un long entretien au journal Les Échos. Le chef de l'État souhaite baisser l'impôt sur les revenus des ménages, principalement de la classe moyenne, l'année prochaine. "Si (...) la croissance était de 1,7% en 2017, ce geste fiscal, qui ne pourrait être supérieur à 2 milliards d'euros, viendrait s'ajouter aux allègements accordés depuis 2014 et qui ont d'ores et déjà concerné 12 millions de contribuables", a-t-il précisé. François Hollande soutient toujours la loi El Khomri. L'article 2 de la loi Travail "sera maintenu dans sa rédaction actuelle" et le gouvernement aura à nouveau recours au 49-3 si besoin devant l'Assemblée", explique le président aux Échos.



François Hollande revient sur le Brexit, qu'il semble considérer comme une opportunité pour la France. "Nous devons adapter nos règles, y compris fiscales, pour rendre la place financière de Paris plus attractive". Le président tacle la droite et les candidats à la primaire de la droite et du centre, estimant qu'il y a "beaucoup d'inconséquence et peu de justice" dans les projets proposés par ces derniers. François Hollande n'épargne pas Donald Trump, et juge que son entrée à la Maison-Blanche serait "dangereuse".

À écouter également dans ce journal

- L'aéroport Atatürk à Istanbul a rouvert quelques heures après le triple attentat qui a fait 41 morts le 28 juin. Les attaques n'ont toujours pas été revendiquées, mais les autorités turques désignent le groupe État islamique.

- L'analyse d'une des deux boîtes noires du vol MS804 de la compagnie EgyptAir abîmé le 19 mai en mer Méditerranée a confirmé la présence de fumée à bord, peu de temps avant le crash.



- La lutte pour la succession de David Cameron doit officiellement commencer aujourd'hui. Les candidats à la tête du Parti conservateur, et donc au poste de Premier ministre, ont jusqu’à midi pour se déclarer.



- Une semaine après le Brexit, la France et l'Angleterre vont célébrer le centenaire de la bataille de la Somme, le 1er juillet. La Reine Élisabeth II ne sera pas présente, mais le prince William et la princesse Kate seront à Amiens.



- Les quarts de finale de l'Euro débutent ce soir avec Pologne-Portugal qui aura lieu à Marseille à 21 heures.



- Les Bleus se sont entraînés en public hier à Clairefontaine avant leur match, dimanche, face à l'Islande.