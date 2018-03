publié le 31/03/2017 à 07:38

Au beau milieu de la nuit à Cayenne, Ericka Bareigts, la ministre des Outre-mer, s'est adressée à la population, qui manifeste depuis plusieurs jours plongeant la Guyane dans une crise profonde. Un mégaphone à la main, Ericka Bareigts a présenté ses excuses : "Au bout de tant d'années, c'est à moi que revient l'honneur de dire, au-delà de ma petite personne, au-delà des fonctions, toutes mes excuses au peuple guyanais", a-t-elle lancé, déclenchant une vague d'applaudissements.



Les négociations pour une sortie de crise pourraient alors reprendre au côté de Matthais Fekl, le ministre de l'Intérieur. Critiquée pour avoir tardé à venir en Guyane, malgré l'importance du mouvement social, Ericka Bareigts s'était déjà excusée quelques minutes plus tôt devant une délégation d'une cinquantaine de Guyanais reçus par les deux ministres. "Si j'ai blessé la Guyane, je ne sais de quels maux, mais si j'ai blessé la Guyane, alors ça ne sera pas moi, Ultramarine, qui reculera devant des excuses", a-t-elle déclaré.

- L'alerte enlèvement pour retrouver Vicente a été levée, mais les recherches se poursuivent. De nombreux témoignages ont été recueillis, les autorités se félicitent des relais de cette alerte. Mais le garçon de 5 ans et demi, enlevé par son père, reste introuvable.

- La fin de la trêve hivernale rouvre la période des expulsions locatives, en raison d'impayées. C'est une situation angoissante pour familles concernées, qui peuvent se retrouver à la rue du jour au lendemain. Le nombre d'expulsions pourrait être plus élevé cette année.



- Le dernier débat de la campagne présidentielle sur France 2 reste programmé le jeudi 20 avril, trois jours avant le premier tour. La chaîne a maintenu cette date, malgré les réticences de certains candidats, faute d'avoir trouvé un consensus. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ont remis en cause leur participation.



- L'uniforme sera-t-il bientôt obligatoire à l'école ? La proposition figure par exemple dans le programme de François Fillon. Les élèves d'un lycée de Valence appellent à manifester, la direction veut en effet interdire les jeans troués et les jupes trop courtes.



- Les États-Unis ont mis la France en garde contre une éventuelle ingérence russe dans la campagne présidentielle. Richard Burr, président de la Commission du renseignement au Sénat, l'a confirmé : "Nous estimons qu'il est de notre responsabilité de communiquer au reste du monde ce qu'il se passe, parce que nous sommes face désormais à la diffamation de candidats".