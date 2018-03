Le journal de 7h : des erreurs de calcul à l'origine du déraillement du TGV Est

publié le 31/10/2016 à 07:43

Le rapport d'étape sur le déraillement du TGV Est est accablant pour les responsables de l'essai du TGV Est qui a viré au drame le 14 novembre 2015, faisant 11 morts dans le Bas-Rhin, rapporte lundi 31 octobre Le Parisien. Le rapport pointe un accident "déjà écrit", une équipe dépourvue des "compétences" nécessaires et "les lois physiques de base inconnues".



Les auteurs, deux ex-ingénieurs d'Alstom qui ont livré leurs conclusions aux juges d'instruction, ciblent d'abord la vitesse choisie avant même le jour de l'essai. "L'accident était déjà écrit sur les documents en possession de l'équipe de conduite", estime le rapport. "La mise en œuvre des consignes de freinage prévues dans les documents examinés conduisant à faire entrer le train dans la courbe de 945 mètres de rayon à une vitesse supérieure à celle du basculement (déraillement, ndlr)", précise-t-il.

Selon ses deux auteurs, pour passer de 330 km/h à 176 km/h, il aurait fallu freiner trois kilomètres avant la courbe. Or, la feuille de route indiquait un freinage deux kilomètres avant seulement, et le cheminot chargé d'encadrer l'équipe a, en plus, décidé de repousser encore le freinage un kilomètre plus loin.

À écouter également dans ce journal

- L'appel d'offres pour le RER nouvelle génération, le "RER NG", plus important contrat ferroviaire de France, entre 3 et 3,5 milliards d'euros, devrait être attribué à un consortium Alstom-Bombardier, selon des informations de la lettre spécialisée Mobilettre.



- Le gouvernement a officialisé dans des arrêtés la privatisation des aéroports de Nice et Lyon, via la vente à des consortiums des 60 % de parts qu’il y détenait, comme annoncé cet été.



- À Nice, sept personnes ont été mises en examen après l'enlèvement de la riche femme d'affaires, Jacqueline Veyrac.



- La trêve hivernale débute mardi 1er novembre jusqu'au 31 mars, toute expulsion locative devient impossible. Les expulsions locatives avec intervention des forces de l'ordre ont, elles, enregistré l'an dernier un "sombre record", avec un bond de 24% pour s'établir à 14 363, selon la fondation Abbé Pierre.



- François Hollande va recevoir Noël le Graet, le président de la Fédération française de football (FFF), vendredi 4 novembre. Au programme de la rencontre : les propos du chef de l'État sur les footballeurs dans Un président ne devrait pas dire ça.



- L'OGC Nice a battu le FC Nantes 4-1 et conforte sa place de leader de la Ligue 1.